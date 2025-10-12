Polacy w dobrej sytuacji. Baraże niemal pewne (SCENARIUSZE)

Sytuacja w grupie Polaków przedstawia się następująco: Holandia prowadzi z dorobkiem 16 punktów, Polska zajmuje drugie miejsce z 13 oczkami, natomiast na trzeciej pozycji znajduje się Finlandia, która zgromadziła 10 punktów.

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w tabeli decyduje różnica bramek. Aktualnie wynosi ona: +19 dla Holandii, +6 dla Polski oraz -5 dla Finlandii. "Huuhkajat" mają do rozegrania tylko jeden mecz w grupie eliminacyjnej, co oznacza, że mogą się jedynie zrównać punktami z Polską.

Biało-Czerwoni stoją przed trudnym zadaniem, jeśli chodzi o walkę o pierwsze miejsce w grupie. Aby wyprzedzić brązowych medalistów mistrzostw świata 2014, Polacy musieliby nie tylko zrównać się z nimi bilansem bramkowym, ale także pokonać na własnym stadionie zarówno Holandię, jak i Maltę, a przy tym liczyć na potknięcie "Oranje" w ich ostatnim spotkaniu eliminacyjnym z Litwą - podopieczni trenera Ronalda Koemana musieliby tam stracić punkty.

Z drugiej strony sytuacja Biało-Czerwonych w kontekście utrzymania drugiej pozycji wygląda znacznie bardziej optymistycznie. Finowie mają bowiem o jedno spotkanie rozegrane więcej, co oznacza, że mogą co najwyżej zrównać się punktami z Polską. W takim scenariuszu decydujące znaczenie będzie miał bilans bramkowy, w którym to reprezentacja Jana Urbana ma obecnie wyraźną przewagę nad rywalami z północy.

Malta i Litwa straciły już matematyczne szanse na awans do przyszłorocznych MŚ.

Przypomnijmy, że z każdej grupy eliminacyjnej bezpośredni awans na mundial uzyska tylko jej zwycięzca, natomiast zespoły z drugich miejsc będą musiały walczyć o awans w barażach.

Podopiecznych trenera Urbana w listopadowym zgrupowaniu czekają jeszcze dwa kluczowe mecze - z Holandią oraz Maltą. To właśnie te spotkania ostatecznie rozstrzygną, kto uzyska awans na mistrzostwa świata 2026.