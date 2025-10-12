Gdzie oglądać Polsat Futbol Cast po meczu Litwa - Polska?

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Litwą. To mecz w ramach eliminacji przyszłorocznego mundialu. Biało-Czerwoni są faworytami tej konfrontacji, a kibice liczą, że drużyna udźwignie presję oczekiwań.

Tuż po zakończeniu spotkania zapraszamy do obejrzenia programu Polsat Futbol Cast. Gospodarzem będzie Przemysław Iwańczyk, a obok niego w studiu zasiądzie Tomasz Hajto.

Panowie wspólnie przeanalizują mecz, wystawią oceny naszym kadrowiczom i zapowiedzą kolejne wyzwania czekające na podopiecznych Jana Urbana.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w niedzielę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 22:45.