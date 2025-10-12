Polsat Futbol Cast po meczu Litwa - Polska. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Tuż po zakończeniu meczu Litwa - Polska zapraszamy na specjalne wydanie programu Polsat Futbol Cast. Gdzie oglądać transmisję? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Polsat Futbol Cast po meczu Litwa - Polska. Transmisja TV i stream online
Gdzie oglądać Polsat Futbol Cast po meczu Litwa - Polska?

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Litwą. To mecz w ramach eliminacji przyszłorocznego mundialu. Biało-Czerwoni są faworytami tej konfrontacji, a kibice liczą, że drużyna udźwignie presję oczekiwań. 

 

Tuż po zakończeniu spotkania zapraszamy do obejrzenia programu Polsat Futbol Cast. Gospodarzem będzie Przemysław Iwańczyk, a obok niego w studiu zasiądzie Tomasz Hajto. 

 

Panowie wspólnie przeanalizują mecz, wystawią oceny naszym kadrowiczom i zapowiedzą kolejne wyzwania czekające na podopiecznych Jana Urbana. 

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w niedzielę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 22:45. 

