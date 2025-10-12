Polsat Sport Talk - 13.10. Transmisja TV i stream online

W poniedziałek 13 października wyemitowany zostanie kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem gościem Przemysława Iwańczyka będzie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. szkolenia Sławomir Kopczewski.

ZOBACZ TAKŻE: Ewa Pajor kontuzjowana! Uraz może być poważniejszy niż zakładano

Głównym tematem rozmowy będzie przyszłość polskiego futbolu i rozwój tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Czy doczekamy się następców Roberta Lewandowskiego?

Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport