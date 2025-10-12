Polsat Sport Talk - 13.10. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem w studiu pojawi się wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. szkolenia Sławomir Kopczewski. Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport Talk - 13.10. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć?

W poniedziałek 13 października wyemitowany zostanie kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem gościem Przemysława Iwańczyka będzie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. szkolenia Sławomir Kopczewski.

 

Głównym tematem rozmowy będzie przyszłość polskiego futbolu i rozwój tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Czy doczekamy się następców Roberta Lewandowskiego?

 

Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

