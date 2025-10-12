Polska siatkarka nie mogła dokończyć meczu. Teraz poznała diagnozę

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź udanie rozpoczęły ligowy sezon, pokonując na wyjeździe 3:1 ekipę UNI Opole. Niestety, spotkania nie mogła dokończyć libero łódzkiej drużyny Anna Pawłowska.

Na początku drugiej partii, przy stanie 4:2, upadła na boisko i musiała opuścić je na noszach. Na jej pozycji zagrała z konieczności przyjmująca Daria Szczyrba.

Pawłowska przeszła badania, a o ich wynikach ŁKS poinformował w komunikacie. Jak się okazało, uraz nie jest groźny i libero wkrótce wróci do gry.

"Jeszcze na miejscu Ani została udzielona pomoc przez ratowników, a kilka minut później Pchełka została przetransportowana do szpitala, gdzie natychmiast przeszła specjalistyczną diagnostykę. Nie wykazała ona żadnych złamań i uszkodzeń. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą" – poinformował łódzki klub w mediach społecznościowych.

"Na szczęście zatem Ania jest tylko nieco potłuczona i potrzebuje kilka dni na powrót do pełnej sprawności i formy. Trzymaj się Pchełka i wracaj za chwilę!" – zaznaczono w komunikacie.