Anna Pawłowska nie mogła dokończyć spotkania pierwszej kolejki Tauron Ligi. Doznała urazu i musiała opuścić boisko na noszach. Libero ŁKS Commercecon Łódź przeszła badania, po których okazało się, że jej uraz nie jest groźny i wkrótce wróci do pełnej sprawności.

Polska siatkarka nie mogła dokończyć meczu. Teraz poznała diagnozę
fot. PAP/Krzysztof Świderski
Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź rozpoczęły sezon od wygranej w meczu z UNI Opole 3:1.

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź udanie rozpoczęły ligowy sezon, pokonując na wyjeździe 3:1 ekipę UNI Opole. Niestety, spotkania nie mogła dokończyć libero łódzkiej drużyny Anna Pawłowska.

 

Na początku drugiej partii, przy stanie 4:2, upadła na boisko i musiała opuścić je na noszach. Na jej pozycji zagrała z konieczności przyjmująca Daria Szczyrba.

 

Pawłowska przeszła badania, a o ich wynikach ŁKS poinformował w komunikacie. Jak się okazało, uraz nie jest groźny i libero wkrótce wróci do gry.

 

"Jeszcze na miejscu Ani została udzielona pomoc przez ratowników, a kilka minut później Pchełka została przetransportowana do szpitala, gdzie natychmiast przeszła specjalistyczną diagnostykę. Nie wykazała ona żadnych złamań i uszkodzeń. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą" – poinformował łódzki klub w mediach społecznościowych.

 

 

 

 

"Na szczęście zatem Ania jest tylko nieco potłuczona i potrzebuje kilka dni na powrót do pełnej sprawności i formy. Trzymaj się Pchełka i wracaj za chwilę!" – zaznaczono w komunikacie.

