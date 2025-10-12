Poznaliśmy triumfatorkę turnieju w Wuhan! Niesamowity rollercoaster w drugim secie

Pegula w drodze do wielkiego finału potrafiła pokonać m.in. Arynę Sabalenkę w półfinale. Z kolei jej rodaczka Gauff okazała się lepsza na tym etapie od pogromczyni Igi Świątek w ćwierćfinale - Jasimine Paolini. Co ciekawe, trzecia "rakieta" świata w 1/4 finału zwyciężyła Laurę Siegemund, która z kolei wygrała z Magdaleną Fręch.

Obie tenisistki znają się doskonale i rywalizowały ze sobą wielokrotnie. Ostatni raz do bezpośredniej rywalizacji doszło jednak w listopadzie 2024 roku. Wówczas Gauff wygrała w dwóch setach.

W pierwszej odsłonie niedzielnego finału Pegula, będąca na szóstym miejscu w rankingu WTA, liczyła na rewanż. Zaczęło się jednak niekorzystnie dla niej, bo już w drugim gemie dała się przełamać. Nie był to jednak decydujący moment, ponieważ niedługo później Gauff również przegrała gema przy własnym serwisie. Kluczowy okazał się dziesiąty gem, w którym przy stanie 6:4 dla Gauff, wykorzystała drugiego break pointa i zarazem piłkę setową.

ZOBACZ TAKŻE: Ekstremalna wilgotność problemem tenisistek. "Czegoś takiego nigdy nie czułam"

Drugi set był jeszcze bardziej wyrównany i dostarczył niesamowitych emocji. Gauff wyszła z niesamowitych opresji, ponieważ dała się przełamać zarówno w pierwszym, jak i trzecim gemie! Przegrywała zatem 0:3, co zwiastowało, że mecz nie zakończy się prędko. Tymczasem Amerykanka szybko odrobiła straty, doprowadziła do remisu 3:3 i... znowu przegrała gema przy swojej zagrywce. Pegula prowadziła 5:3, ale kolejny raz nie wykorzystała okazji. Końcówka należała do Gauff, która tym razem była nieomylna przy swojej piłce, a jednocześnie dwukrotnie przełamała rodaczkę. W efekcie wygrała 7:5, cały mecz i cały turniej w Wuhan!

Jessica Pegula - Coco Gauff 0:2 (4:6, 5:7)

Polsat Sport