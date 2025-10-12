Reprezentacja Polski walczy o igrzyska. Jeden awans już wywalczony
Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu awansowała do turnieju kwalifikacyjnego do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W prekwalifikacjach w szkockim Aberdeen biało-czerwoni zajęli drugie miejsce, premiowane przepustką do zawodów w Kanadzie.
Polacy zmierzyli się w Szkocji z Tajwanem, Nową Zelandią, Australią, Danią, Austrią i Filipinami. Zespół prowadzony przez skipa Konrada Stycha zakończył fazę grupową z bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek, co dało mu trzecią lokatę. W meczu o awans zmierzył się z Nową Zelandią, która była druga. Biało-czerwoni wygrali to spotkanie 7:6 po dogrywce i zapewnili sobie przepustkę do kwalifikacji.
W turnieju eliminacyjnym, który zostanie rozegrany w grudniu w kanadyjskiej Kelownie, wystartują również Filipiny i Nowa Zelandia. Te trzy ekipy dołączą do pięciu, które już wcześniej miały zapewnione miejsce w głównych kwalifikacjach. Awans do przyszłorocznych igrzysk we Włoszech ostatecznie zapewnią sobie dwie najlepsze ekipy.
Reprezentanci Polski w ostatnich latach zdobyli brązowe medale mistrzostw Europy dywizji C w 2022 roku oraz srebrne ME dywizji B w 2024 roku, zapewniając sobie tym samym awans do dywizji A, składającej się z 10 najlepszych drużyn na Starym Kontynencie oraz miejsce w prekwalifikacjach olimpijskich. Europejski czempionat zostanie rozegrany w listopadzie w Lohji w Finlandii.
Biało-czerwoni do prekwalifikacji przygotowywali się od końca lipca na zgrupowaniach w Tallinnie i Łodzi.
Zespół w curlingu jest jedyną drużyną z Polski, która ma szansę na występ w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich.Przejdź na Polsatsport.pl