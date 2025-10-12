Reprezentant Litwy widzi szansę na sukces. "Jeśli wykonamy swoje zadania"
Obrońca litewskiej reprezentacji Artemijus Tutyszkinas spodziewa się w niedzielę trudnego meczu z Polską, ale nie traci nadziei na osiągnięcie pozytywnego wyniku. W rozmowie z portalem nadawcy publicznego lrt.lt ocenia, że "polska kultura piłkarska jest naprawdę bardzo wyrazista".
- Możemy się spodziewać naprawdę trudnego meczu, ponieważ reprezentacja Polski ma bardzo dobrych graczy, ale jeśli wykonamy swoje zadania, na pewno stoczymy dobrą walkę – mówi Tutyszkinas.
W niedzielę w Kownie odbędzie się mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Litwa - Polska. W futbolu Litwa do tej pory nie odniosła żadnych sukcesów, nie grała w wielkich imprezach, a i straciła już szanse awansu do przyszłorocznego mundialu. Jednak, zdaniem Tutyszkinasa, "Polakom nie będzie łatwo z nami grać".
- Udowodniliśmy to już w Polsce, kiedy po nieudanym odbiciu straciliśmy gola, a sami mieliśmy swoje szanse. Myślę, że jeśli zrealizujemy nasz plan, możemy wygrać – uważa obrońca litewskiej reprezentacji.
Tutyszkinas, wilnianin, gra w piłkę nożną od najmłodszych lat. W wieku zaledwie 10 lat wyjechał do Warszawy, do filii akademii klubu Barcelona, gdzie trenował przez osiem lat. Obecnie 22-letni piłkarz grał już w klubach w Polsce i we Włoszech, a od tego roku do swojej kariery dodał również Słowenię - w styczniu oficjalnie dołączył do klubu Celje, w którym gra również inny zawodnik reprezentacji Litwy Armandas Kuczys.
- Polska to kraj piłki nożnej, wszyscy tam bardzo kochają i wspierają ten sport – mówi Tutyszkinas.
Zauważa, że "ogólnie rzecz biorąc, polska piłka nożna idzie do przodu – mam tu na myśli nie tylko reprezentację, ale także ligę, na przykład transfery i tym podobne. Kultura piłkarska w Polsce jest naprawdę bardzo wyrazista".Przejdź na Polsatsport.pl