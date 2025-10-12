Sensacja! Wyspy Owcze z trzecim zwycięstwem z rzędu

W niedzielę rozegrane zostały kolejne mecze kwalifikacji do nadchodzących piłkarskich mistrzostw świata. W jednym z meczów naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Wysp Owczych i Czech.

Większość ekspertów i kibiców spodziewało się, że to nasi sąsiedzi bez większych problemów przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mimo to zawodnicy z Wysp Owczych sprawili sensacje. To właśnie oni otworzyli wynik spotkania w 67. minucie, kiedy Hanus Sorensen trafił do bramki rywali.

Czesi odpowiedzieli chwilę później. Bramkę wyrównującą zdobył Adam Karabec. Gola, który ostateczni ustalił wynik spotkania, w 81. minucie strzelił Martin Agnarsson. Finalnie Wyspy Owcze wygrały 2:1. To już trzecie zwycięstwo z rzędu Farerów w eliminacjach mistrzostw świata. Wcześniej pokonali Gibraltar (1:0) i Czarnogórę (4:0).

Obecnie w tabeli grupy L na pierwszym miejscu znajduje się Chorwacja z 13 punktami. Drudzy są Czechy z taką samą liczbą "oczek". Na trzeciej pozycji plasują się Wyspy Owcze, z 12 punktami na koncie.

Wyspy Owcze - Czechy 2:1 (0:0)

Bramki: Hanus Sorensen 67, Martin Agnarsson 81 - Adam Karabec 78

AA, Polsat Sport