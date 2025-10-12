Siódma operacja kręgosłupa Tigera Woodsa. Miał problemy z poruszaniem się

Woods nie poinformował, na jak długo operacja wykluczy go z gry w golfa.

"Odczuwając ból i brak ruchomości pleców, skonsultowałem się z lekarzami i chirurgami. Badania wykazały wypadnięcie dysku w odcinku L4/L5, odłamki dysku i uszkodzenie kanału kręgowego. Wczoraj zdecydowałem się na wymianę dysku i już wiem, że podjąłem dobrą decyzję dla mojego zdrowia i pleców" - napisał Amerykanin w mediach społecznościowych.

To była jego druga operacja w tym roku, wcześniej w marcu przeszedł zabieg po zerwaniu lewego ścięgna Achillesa. Drugi raz w ciągu ostatnich 13 miesięcy musiał natomiast poddać się operacji kręgosłupa.

49-letni golfista, zdobywca 15 tytułów wielkoszlemowych, nie startował od zeszłorocznej porażki w play off rozgrywek PNC Championship.

Od czasu wypadku samochodowego w 2021 roku, który niemal zakończył się amputacją prawej nogi, Woods grał bardzo oszczędnie – wystąpił zaledwie w 15 oficjalnych turniejach w ciągu czterech lat, często rezygnując w połowie imprezy z powodu bólu.