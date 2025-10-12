Pegula awansowała do szóstego finału w tym roku, drugiego w imprezie rangi WTA 1000. Wcześniej w finale w Miami przegrała z Aryną Sabalenką, którą w Wuhan ograła w półfinale. Ma na koncie trzy tytuły z tego sezonu - z Bad Homburg, Charleston i Austin. Oprócz Miami, przegrała również finał w Adelajdzie.

Jej kolejną rywalką będzie Gauff, która wcześniej w sobotę pokonała Włoszkę Jasmine Paolini (nr 7.) 6:4, 6:3.

Pegula z 10 lat młodszą koleżanką z reprezentacji USA ma bilans 4-2. To będzie ich pierwsze spotkanie w tym roku. Ostatnie w ubiegłorocznym turnieju WTA Finals w Rijadzie wygrała Gauff 6:3, 6:2.

W ćwierćfinale w Wuhan odpadła wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek, która gładko przegrała z Paolini. Polka mimo to odrobiła 815 punktów do Sabalenki i różnica między nimi od poniedziałku będzie wynosić 1632. Białorusinka na pewno zakończy sezon jako pierwsza rakieta globu.

Magdalena Fręch pożegnała się z turniejem w trzeciej rundzie, a Magda Linette - w pierwszej.

WTA w Wuhan: Coco Gauff - Jessica Pegula. Relacja live i wynik na żywo

