Za nami 7. Bieg z Radością! Uczestnicy wsparli Julkę

Inne

12 października odbył się 7. Bieg z Radością. Celem tegorocznej edycji było wsparcie siedmioletniej Julci. W wydarzeniu wzięło udział ponad 4300 biegaczy.

Za nami 7. Bieg z Radością! Uczestnicy wsparli Julkę
fot. Polsat Sport
12 października odbyła się kolejna edycja Biegu z Radością

Podopieczna Fundacji Polsat choruje na zespół Silvera-Russella – rzadką chorobę genetyczną, która wpływa na jej wzrost, rozwój i codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo zdiagnozowano u niej autyzm dziecięcy, który utrudnia kontakt z otoczeniem i rozwój mowy.

 

Dziewczynka jest w trakcie leczenia - turnusy i rehabilitacje, które mogą pomóc odmienić jej życie na lepsze, są bardzo kosztowne.

 

- Jest to dla nas bardzo duże wsparcie. Jesteśmy w trakcie intensywnych terapii i nie możemy ich przerwać. Jeżeli teraz byśmy przerwali, to wszystko, co zdobyte, zostałoby utracone. Cały czas idziemy do przodu i robimy wszystko, by Julka choć częściowo była samodzielna, by mogła być taka jak my wszyscy - powiedziała mama dziewczynki w rozmowie z Polsatem Sport.

 

 

Na wydarzeniu pojawił się również Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat oraz wiceprezes PKOl, Marian Kmita, który podkreślił, że ważna jest nie tylko pomoc, ale i chęć uprawiania sportu.

 

- Frekwencja jest coraz większa. Naród polski chce biegać. Nie tylko pomagać, ale i być w pełnej sprawności. To też jest nasz cel w Polsacie Sport i Polskim Komitecie Olimpijskim, bo tak jakby jestem tu w dwóch osobach. Bardzo się cieszę, że upowszechnianie kultury fizycznej ma taką realizację. Wygląda to znakomicie. Jestem dumny z tych ludzi - skomentował Kmita. 

 

 

- Nasz bieg jest po to, by przypominać o empatii wobec drugiego człowieka, a w szczególności wobec małych dzieci. To piękne, że te wszystkie dzieci biegną dla Julci i pomagają - dodała prezes Fundacji "Żyj z Radością", Maja Kleszczewska. 

 

 

Bieg z Radością to wyjątkowe wydarzenie. Co roku gromadzą się na nim biegacze z całej Polski, którzy wspólnie niosą pomoc potrzebującym.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zaprzęgi mistrzów. Reportaż z Baborówko Driving Show 2025

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 