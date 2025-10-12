Za nami 7. Bieg z Radością! Uczestnicy wsparli Julkę

Podopieczna Fundacji Polsat choruje na zespół Silvera-Russella – rzadką chorobę genetyczną, która wpływa na jej wzrost, rozwój i codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo zdiagnozowano u niej autyzm dziecięcy, który utrudnia kontakt z otoczeniem i rozwój mowy.

Dziewczynka jest w trakcie leczenia - turnusy i rehabilitacje, które mogą pomóc odmienić jej życie na lepsze, są bardzo kosztowne.

- Jest to dla nas bardzo duże wsparcie. Jesteśmy w trakcie intensywnych terapii i nie możemy ich przerwać. Jeżeli teraz byśmy przerwali, to wszystko, co zdobyte, zostałoby utracone. Cały czas idziemy do przodu i robimy wszystko, by Julka choć częściowo była samodzielna, by mogła być taka jak my wszyscy - powiedziała mama dziewczynki w rozmowie z Polsatem Sport.

Na wydarzeniu pojawił się również Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat oraz wiceprezes PKOl, Marian Kmita, który podkreślił, że ważna jest nie tylko pomoc, ale i chęć uprawiania sportu.

- Frekwencja jest coraz większa. Naród polski chce biegać. Nie tylko pomagać, ale i być w pełnej sprawności. To też jest nasz cel w Polsacie Sport i Polskim Komitecie Olimpijskim, bo tak jakby jestem tu w dwóch osobach. Bardzo się cieszę, że upowszechnianie kultury fizycznej ma taką realizację. Wygląda to znakomicie. Jestem dumny z tych ludzi - skomentował Kmita.

- Nasz bieg jest po to, by przypominać o empatii wobec drugiego człowieka, a w szczególności wobec małych dzieci. To piękne, że te wszystkie dzieci biegną dla Julci i pomagają - dodała prezes Fundacji "Żyj z Radością", Maja Kleszczewska.

Bieg z Radością to wyjątkowe wydarzenie. Co roku gromadzą się na nim biegacze z całej Polski, którzy wspólnie niosą pomoc potrzebującym.

KP, Polsat Sport