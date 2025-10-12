Zbigniew Boniek zabrał głos po meczu z Litwą. "Baraż już pewny"

Piłka nożna

"Brawo Trener i Drużyna" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek na platformie X komentując zwycięstwo Polski nad Litwą 2:0 w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata.

fot. PAP
Zbigniew Boniek zabrał głos po meczu Litwa - Polska

Boniek podkreślił, że "punkty zdobyte, a baraż już pewny". Dodał, że w niedzielę w Kownie było "spokojnie".

 

W dopisku podkreślił, że "nareszcie było trochę Szymańskiego". Wpis zakończył trzema emotkami symbolizującymi brawa.

 

Sebastian Szymański zdobył pierwszą bramkę w Kownie bezpośrednio z rzutu rożnego. Po przerwie asystował przy trafieniu głową Roberta Lewandowskiego, który ustalił wynik na 2:0.

 

Reprezentacja Polski, niepokonana pod wodzą selekcjonera Jana Urbana, w grupie G eliminacji MŚ zajmuje drugie miejsce z 13 pkt. Traci trzy do prowadzącej Holandii, z którą zmierzy się 14 listopada w Warszawie, i ma trzy więcej od mającego rozegrane jedno spotkanie Finlandii.

PAP
