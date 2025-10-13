Jan Zieliński przystępuje do rywalizacji w pierwszej rundzie turnieju deblowego ATP w Sztokholmie. Jego partnerem będzie dobrze znany Adam Pavlasek. Polak współpracował już z Czechem m.in. podczas tegorocznego US Open, gdzie para dotarła do 1/8 finału.

ZOBACZ TAKŻE: Nocny wpis rozgrzał kibiców. Chodzi o Świątek i Hurkacza

To jednak nie jedyny wspólny sukces polsko-czeskiego duetu. Zieliński i Pavlasek w lipcu wystąpili w finale turnieju ATP w Bastad, gdzie po zaciętym pojedynku musieli uznać wyższość duetu Guido Andreozzi/Sander Arends. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:7(4), 7:5, 6-10 na korzyść rywali.

W Sztokholmie Zieliński i Pavlasek zmierzą się w pierwszej rundzie z Robertem Cashem oraz Jamesem Tracym. To groźni przeciwnicy - Amerykanie są półfinalistami tegorocznego US Open, a wcześniej triumfowali w turnieju ATP w Los Cabos oraz w challengerze w Newport, oba rozegrane w lipcu tego roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - James Tracy/Robert Cash na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport