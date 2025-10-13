Gamrot zabrał głos po porażce. Głęboki wpis Polaka

Walka Gamrota z Oliveira była głównym wydarzeniem gali w Rio de Janeiro. Polak wskoczył do tego pojedynku za kontuzjowanego Rafaela Fizieva, więc nie miał pełnego obozu przygotowawczego. Starcie zakończyło się w drugiej rundzie, kiedy to Brazylijczyk zapiął ciasne duszenie zza pleców. Polak nie miał wyjścia i musiał odklepać.

W poniedziałek najlepszy polski zawodnik kategorii lekkiej opublikował wpis na swoim Instagramie.

- Wilk nie zdołał przejść przez burzę. Wiatr był zbyt silny, błyskawice zbyt blisko, a ziemia pod łapami drżała jak serce. Upadł. Nie z braku odwagi, lecz z ciężaru wszystkiego, co niosło ze sobą niebo. Lecz nawet wtedy - nie cofnął się. Nie skulił, nie zawył, nie zrezygnował. Podniósł głowę ku czarnym chmurom i z zaciśniętym spojrzeniem ze łzami w oczach powiedział - to jeszcze nie koniec!!! Bo choć burza zatrzymała jego krok, nie zdołała złamać jego drogi. W głębi serca wciąż palił się płomień - i to on prowadzi go dalej przez wiatr, przez noc, przez niepewność. Wilk nie przeszedł burzy, ale burza też go nie złamała - napisał "Gamer".

Post skomentowało wiele osób ze świata mieszanych sztuk walki. Swoje wsparcie dla Gamrota wyrazili m.in. Michał Materla, Robert Bryczek czy też oficjalny profil UFC Europe.

Dla 34-latka była to dwunasta walka pod sztandarem najlepszej organizacji MMA na świecie. Dotychczas wygrał on osiem walk, a czterokrotnie musiał uznać wyższość rywali. Oliveira jest pierwszym zawodnikiem, który skończył Gamrota przed czasem. Warto również dodać, że Brazylijczyk to legenda tego sportu i zawodnik, który ma najwięcej skończeń w historii UFC.

IM, Polsat Sport