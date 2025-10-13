InPost ChKS Chełm - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Klub ChKS Chełm w 2023 roku awansował do pierwszej ligi, a po dwóch latach gry na zapleczu, wywalczył miejsce w PlusLidze. W finale poprzedniego sezonu PLS 1. Ligi pewnie wygrał z ekipą KKS Mickiewicz Kluczbork i uzyskał historyczny awans.

W drużynie, po otrzymaniu licencji na występy w PlusLidze, zaszły pewne zmiany. Z ChKS odeszło sześciu zawodników, ale klub pozyskał nowych graczy. Interesującym transferem było ściągnięcie reprezentanta Iranu Amirhosseina Esfandiara. Zespół wzmocniło też kilku graczy znanych z parkietów PlusLigi - norweski środkowy Rune Fasteland, atakujący Remigiusz Kapica, a także libero Jędrzej Gruszczyński, który jednak z powodu kontuzji nie będzie mógł grać przez dłuższy czas. Czy w takim składzie ChKS utrzyma się w elicie?

Ważnym wydarzeniem w klubie po awansie było również pozyskanie sponsora tytularnego. Została nim grupa InPost i beniaminek będzie występował w rozgrywkach pod nazwą InPost ChKS Chełm.

Kto zagra w drużynie ChKS w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ten zespół w debiucie w PlusLidze? Jakie zmiany zaszły w drużynie po awansie? InPost ChKS Chełm – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

