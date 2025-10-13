Iwanow: Idziemy w dobrym kierunku

Teraz być może reprezentacja Polski nie rozgrywa jakichś fenomenalnych i zapierających dech w piersiach meczów. Ale przynajmniej solidnie robi swoje. Tak, jak w niedzielę w Kownie, gdzie wygraliśmy dużo pewniej niż np. jeszcze kilka tygodni wcześniej Holandia.

Urban rozpoczął swą przygodę z kadrą od meczu, w którym nie było za wielu oczekiwań. Remis z "Oranje" w Rotterdamie mocno wpłynął na postrzeganie reprezentacji po zmianie jej szefa. Odważne wprowadzenie piłkarzy z Ekstraklasy i ich udział przy wyrównującej bramce Matty’ego Casha dał mu kolejny plusik. Późniejsza nie podlegająca dyskusji wygrana z Finami – w tym samym wyjściowym ustawieniu – tylko potwierdziła decyzje personalne selekcjonera. Dwa mecze i tak duża euforia to potężna doza zaufania.



Mimo to eksperymentalna podstawowa jedenastka w towarzyskiej potyczce z Nową Zelandią podlegała dyskusji, a gdzieniegdzie i krytyce. Bo przy ryzyku wykartkowania Jana Bednarka i Przemysława Wiśniewskiego na mecz z Holandią Urban był jednak zmuszony, by przetestować ich ewentualnych zmienników: Jana Ziółkowskiego i Tomasza Kędziorę. Po prostu przewidywał. Upomnienie dla "Wiśni" i wprowadzenie za niego nowego obrońcy Romy, który przeszedł już pierwszą próbę w czwartek na Stadionie Śląskim, daje nam jasny sygnał, kto w listopadzie będzie starał się zatrzymać m.in. Memphisa Depaya.



Na razie w tej kadrze wszystko jest klarowne i dość oczywiste. Hierarchia jest jasna i nawet jeśli ¾ Polski zaczyna domagać się Karola Świderskiego w miejsce Sebastiana Szymańskiego, sztab jest innego zdania. A odpowiedzią piłkarza Fenerbahce na tę sytuację są gol i asysta. Kamil Grabara postrzegany jest jako co najmniej "dwójka", a towarzyskie spotkanie w czwartek między słupkami rozpoczyna Bartłomiej Drągowski. W każdym meczu o punkty minuty (choć w niedzielę niewiele) dostają Paweł Wszołek, Kamil Grosicki i Bartosz Kapustka. Domagamy się młodzieży? Nie, ważne jest, co tu i teraz. U Urbana nie tylko pierwsza jedenastka jest łatwa do przewidzenia.



W tej całej dość pozytywnej aurze najgorsza jest tylko jedna kwestia. Że nawet jeśli zagramy solidne spotkanie z Holandią i wygramy na Malcie, cała przyszłość tej reprezentacji rozstrzygnie się w barażach. Tu wiele zależeć będzie od naszej drużyny, ale i od tego, kogo przydzieli nam los. A na to Jan Urban ze swoim sztabem wpływu już nie ma. Ale skoro póki co niemal wszystko w reprezentacji ma ręce i nogi, trzeba być dobrej myśli. Kadra robi po prostu swoje. Wykonuje to, co do niej należy. Idziemy w dobrym kierunku. Czy w stronę Meksyku, Kanady i USA, dowiemy się najwcześniej wtedy, gdy poznamy rywali w play offach.