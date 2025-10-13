Jak długo potrwa przerwa Ewy Pajor? Barcelona wydała oficjalny komunikat

Pajor przyjechała przed południem do Ciutat Esportiva, gdzie znajduje się centrum medyczne klubu. 28-letnia zawodniczka przeszła badania po tym, jak w niedzielnym meczu siódmej kolejki hiszpańskiej Ligi F na wyjeździe z Atletico Madryt, wygranym przez jej zespół 6:0, zeszła w drugiej połowie z boiska ze łzami w oczach z powodu skręcenia prawego kolana.

Polska napastniczka zajmuje pierwsze miejsce - razem z Claudią Piną, również zawodniczką Barcelony - w klasyfikacji najlepszych strzelczyń tego sezonu z sześcioma bramkami na koncie.

W poprzednim sezonie była królową strzelczyń hiszpańskiej Ligi F. We wszystkich rozgrywkach Pajor strzeliła 52 gole - 43 w Barcelonie i dziewięć w reprezentacji Polski.

PAP