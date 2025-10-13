Jednoznaczna deklaracja! Zidane wskazał wprost, którą drużynę chce trenować

- Jestem pewien, że wrócę do trenowania – powiedział Zidane podczas Festiwalu Sportowego zorganizowanego przez włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport".

- Nie mówię, że stanie się to teraz, ale chcę pewnego dnia trenować reprezentację Francji. Zobaczymy – dodał mistrz świata z 1998 roku i mistrz Europy z 2000 roku, który w barwach narodowych rozegrał 108 meczów i zdobył 31 bramek.

Zidane jest uważany za zdecydowanego faworyta do zastąpienia Deschampsa, który ustąpi z funkcji selekcjonera kadry Francji po mistrzostwach świata w 2026 roku. Sprawuje tę funkcję od 2012 roku.

"Zizou" zawiesił karierę trenerską po odejściu z Realu Madryt, który trenował w latach 2016-18 i 2019-21, zdobywając dwa tytuły mistrza Hiszpanii (2017, 2020) i trzy kolejne tytuły Ligi Mistrzów (2016-18).

Wyjaśnił, że aby być dobrym trenerem, to "najważniejsze jest mieć pasję do piłki nożnej i chcieć przekazać swoim zawodnikom to, co masz w sobie, głęboko w środku".

- Trener odgrywa ważną rolę w sukcesie drużyny. Moim zdaniem to 80 procent. Przekazuje swoją energię, chęć robienia rzeczy dobrze – kontynuował były zawodnik Cannes (1988-92), Girondins Bordeaux (1992-96), Juventusu (1996-2001) i Realu Madryt (2001-06).

Przyznał, że współczesna piłka nożna zbytnio go nie interesuje.

- Oglądam trochę mniej meczów niż wcześniej, ale kiedy idę na stadion, chcę oglądać grę, drużyny, które myślą o ataku, zawodników, którzy dryblują, 40-metrowe podania. Trochę mi tego brakuje - zaznaczył.

Na koniec pochwalił hiszpańskiego piłkarza Lamine'a Yamala. - Widok, jak dotyka piłki, wzrusza mnie - przyznał.