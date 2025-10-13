Koniec już w pierwszej rundzie. Linette odpadła z turnieju

Tenis

Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na kortach twardych w chińskim Ningbo. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Szwajcarką Belindą Bencic 3:6, 2:6.

fot. PAP/EPA
Oba sety miały dość podobny przebieg. Mistrzyni olimpijska z Tokio z 2021 roku szybko uzyskiwała dużą przewagę w gemach, której nie oddała do końca. W pierwszej partii Bencic prowadziła już 3:0 i 4:1, a w drugiej nawet 4:0. Pojedynek zakończyła przy pierwszej piłce meczowej.

 

Bardzo zacięty był jedynie szósty gem drugiego seta (przy stanie 4:1 dla Bencic i jej serwisie). Linette - jedyna Polka w tej imprezie - miała aż sześć szans na przełamanie, ale ich nie wykorzystała.

 

To była druga konfrontacja tych tenisistek i drugie zwycięstwo 14. obecnie w światowym rankingu Bencic. W 2023 roku pokonała Polkę na trawiastych kortach w 1/16 finału wielkoszlemowego Wimbledonu 6:3, 6:1.

 

W ubiegłym roku Linette również odpadła w 1. rundzie w Ningbo, wówczas uległa w dwóch setach Czeszce Katerinie Siniakovej.

 

Natomiast poniedziałkowa porażka z Bencic jest szóstą z rzędu 33-letniej poznanianki w tym cyklu. Tydzień temu przegrała - także w dwóch setach - z Chorwatką Antonią Ruzic w 1. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan.

 

W najnowszym rankingu WTA Linette zajmuje 56. miejsce.

 

Belinda Bencic - Magda Linette 6:3, 6:2

