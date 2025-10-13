Nie żyje selekcjoner reprezentacji. Zespół wycofał się z turnieju

Inne

Bardzo smutne wieści napływają z Kenii. Nie żyje selekcjoner reprezentacji Belgii kobiet w 7-osobowym rugby Warren Abrahams. Mężczyzna miał 43 lata. Jego drużyna miała wziąć udział w turnieju Safafi 7.

Nie żyje selekcjoner reprezentacji. Zespół wycofał się z turnieju
fot. PAP

Abrahams zmarł w piątek w Kenii, gdzie jego podopieczne miały rozegrać turniej Safari 7. Zawodniczki po tej strasznej tragedii wróciły do swoich domów, a dodatkowo objęto je opieką psychologiczną. Na razie nie są znane powody śmierci trenera.

 

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Trzy lata bez mistrza Tomasza

 

Urodzony w Republice Południowej Afryki trener był znaną postacią w świecie żeńskiego rugby. W przeszłości prowadził m.in. reprezentację kobiet USA i drużynę narodową Anglii mężczyzn. W 2020 roku został selekcjonerem żeńskiej reprezentacji Walii. Później był też konsultantem kadry brazylijskiej, a następnie przejął belgijskie rugbystki.

 

- Nasze najszczersze kondolencje dla rodziny i przyjaciół Warrena Abrahamsa od wszystkich ludzi walijskiego rugby - napisał Walijski Związek Rugby.

 

- Warren był kimś więcej niż trenerem. Był mentorem, liderem, a przede wszystkim życzliwym i hojnym człowiekiem - czytamy we wpisie belgijskiej federacji.

IM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNERUGBY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Czuję się co najmniej jak Taylor Swift
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 