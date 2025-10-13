Nie żyje selekcjoner reprezentacji. Zespół wycofał się z turnieju

Abrahams zmarł w piątek w Kenii, gdzie jego podopieczne miały rozegrać turniej Safari 7. Zawodniczki po tej strasznej tragedii wróciły do swoich domów, a dodatkowo objęto je opieką psychologiczną. Na razie nie są znane powody śmierci trenera.

Urodzony w Republice Południowej Afryki trener był znaną postacią w świecie żeńskiego rugby. W przeszłości prowadził m.in. reprezentację kobiet USA i drużynę narodową Anglii mężczyzn. W 2020 roku został selekcjonerem żeńskiej reprezentacji Walii. Później był też konsultantem kadry brazylijskiej, a następnie przejął belgijskie rugbystki.

- Nasze najszczersze kondolencje dla rodziny i przyjaciół Warrena Abrahamsa od wszystkich ludzi walijskiego rugby - napisał Walijski Związek Rugby.

- Warren był kimś więcej niż trenerem. Był mentorem, liderem, a przede wszystkim życzliwym i hojnym człowiekiem - czytamy we wpisie belgijskiej federacji.

IM, Polsat Sport