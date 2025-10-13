MKS po czterech rozegranych spotkaniach na zapleczu PlusLigi może pochwalić się bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. To pozwoliło mu uzbierać pięć punktów.

Z kolei Czarni jeszcze gorzej rozpoczęli zmagania w sezonie 2025/2026, czego dowodem tylko jedna wygrana i trzy porażki. Radomianie przerwali pasmo niepowodzeń na początku października, kiedy po tie-breaku pokonali Visłę Bydgoszcz.

Oba zespoły nie mają dużej przewagi nad strefą spadkową, toteż bezpośrednia rywalizacja jest na wagę ucieczki do środkowej części tabeli.

Ostatni raz będzinianie mierzyli się z radomianami w styczniu 2021 roku w PlusLidze. Wówczas Czarni wygrali u siebie bez straty seta. Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz MKS - Czarni? O której godzinie?

Transmisja meczu Nowak Mosty MKS Będzin - PIERROT Czarni Radom od godz. 18:00 na Polsatsport.pl oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport