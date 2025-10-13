PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?
Czas na nowy sezon siatkarskiej PlusLigi! Do gry wracają najlepsi siatkarze grający w polskiej lidze. Terminarz PlusLigi 2025/2026 - kiedy mecze? O której godzinie PlusLiga?
- Nowy sezon siatkarskiej PlusLigi rozpoczyna się 20 października
- Bogdanka LUK Lublin broni mistrzowskiego tytułu z poprzedniego sezonu
- Doszło do wielu zmian w klubach i na ławkach trenerskich przed sezonem 2025/2026
- Jednym z hitów transferowych jest Luciano De Cecco w Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Czas na kolejny sezon PlusLigi. Mistrzowskiego tytułu z poprzednich rozgrywek bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin - w wielkim finale poprzedniego sezonu Wilfredo Leon i spółka pokonali zawodników Aluron CMC Warty Zawiercie.
Najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?
Przed nowym sezonem w polskich klubach doszło do wielu zmian - zarówno na ławkach trenerskich, jak i jeśli chodzi o zawodników. Hitów transferowych było wiele, a jednym z nich z pewnością były przenosiny legendarnego Luciano De Cecco do zespołu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.
Sezon 25/26 wystartuje 20 października - wówczas w akcji zobaczymy siatkarzy ekip Energa Trefl Gdańsk i Barkom-Każany Lwów.
Zobacz, jak wygląda terminarz PlusLigi, jeśli chodzi o pierwszą rundę fazy zasadniczej.
PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?
1. kolejka
20.10.2025, 17:30
Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów
21.10.2025, 17:30
Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów
21.10.2025, 20:30
PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm
22.10.2025, 17:30
Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel
22.10.2025, 20:30
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - BOGDANKA LUK Lublin
29.10.2025, 17:30
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie
29.10.2025, 20:30
Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK SKRA Bełchatów