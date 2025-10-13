Czas na kolejny sezon PlusLigi. Mistrzowskiego tytułu z poprzednich rozgrywek bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin - w wielkim finale poprzedniego sezonu Wilfredo Leon i spółka pokonali zawodników Aluron CMC Warty Zawiercie.

Najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

Przed nowym sezonem w polskich klubach doszło do wielu zmian - zarówno na ławkach trenerskich, jak i jeśli chodzi o zawodników. Hitów transferowych było wiele, a jednym z nich z pewnością były przenosiny legendarnego Luciano De Cecco do zespołu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Sezon 25/26 wystartuje 20 października - wówczas w akcji zobaczymy siatkarzy ekip Energa Trefl Gdańsk i Barkom-Każany Lwów.

Zobacz, jak wygląda terminarz PlusLigi, jeśli chodzi o pierwszą rundę fazy zasadniczej.

PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?

1. kolejka



20.10.2025, 17:30



Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów



21.10.2025, 17:30



Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów



21.10.2025, 20:30



PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm



22.10.2025, 17:30



Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel



22.10.2025, 20:30



Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - BOGDANKA LUK Lublin



29.10.2025, 17:30



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie



29.10.2025, 20:30



Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK SKRA Bełchatów

BS, Polsat Sport