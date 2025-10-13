PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?

Siatkówka

Czas na nowy sezon siatkarskiej PlusLigi! Do gry wracają najlepsi siatkarze grający w polskiej lidze. Terminarz PlusLigi 2025/2026 - kiedy mecze? O której godzinie PlusLiga?

PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?
fot. PAP
PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?
  • Nowy sezon siatkarskiej PlusLigi rozpoczyna się 20 października
  • Bogdanka LUK Lublin broni mistrzowskiego tytułu z poprzedniego sezonu
  • Doszło do wielu zmian w klubach i na ławkach trenerskich przed sezonem 2025/2026
  • Jednym z hitów transferowych jest Luciano De Cecco w Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa

Czas na kolejny sezon PlusLigi. Mistrzowskiego tytułu z poprzednich rozgrywek bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin - w wielkim finale poprzedniego sezonu Wilfredo Leon i spółka pokonali zawodników Aluron CMC Warty Zawiercie.

 

Najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

 

Przed nowym sezonem w polskich klubach doszło do wielu zmian - zarówno na ławkach trenerskich, jak i jeśli chodzi o zawodników. Hitów transferowych było wiele, a jednym z nich z pewnością były przenosiny legendarnego Luciano De Cecco do zespołu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

 

Sezon 25/26 wystartuje 20 października - wówczas w akcji zobaczymy siatkarzy ekip Energa Trefl Gdańsk i Barkom-Każany Lwów.

 

Zobacz, jak wygląda terminarz PlusLigi, jeśli chodzi o pierwszą rundę fazy zasadniczej.

PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?

1. kolejka

20.10.2025, 17:30

Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów

21.10.2025, 17:30

Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów

21.10.2025, 20:30

PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm

22.10.2025, 17:30

Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel

22.10.2025, 20:30

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - BOGDANKA LUK Lublin

29.10.2025, 17:30

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie
 
29.10.2025, 20:30

Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK SKRA Bełchatów

BS, Polsat Sport
