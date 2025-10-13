PlusLiga 25/26. Terminarz, transfery, trenerzy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć przed nowym sezonem
Terminarz, transfery, trenerzy, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć przed nowym sezonem PlusLigi. Zobacz najważniejsze informacje przed startem rozgrywek 2025/2026 siatkarskiej PlusLigi.
- Bogdanka LUK Lublin broni mistrzowskiego tytułu
- Trzy kluby opuściły elitę, a dołączyła ekipa InPost ChKS Chełm
- Mistrz Polski Massimo Botti zmienił klub, w Lublinie zastąpił go Stephane Antiga
- Doszło do wielu zmian na rynku transferowym, z odejściem kilku znanych zawodników
- Transmisje meczów PlusLigi dostępne na antenach Polsatu i w Polsat Box Go
Rusza kolejny sezon siatkarskiej PlusLigi. W drużynach polskiej ligi doszło do wielu zmian - kibice byli świadkami wielkich powrotów, ale też pojawili się nowi trenerzy czy słynni zawodnicy.
Mistrzowskiego tytułu bronią siatkarze ekipy Bogdanka LUK Lublin. Z elitą pożegnały się trzy kluby - PSG Stal Nysa, GKS Katowice i Nowak-Mosty MKS Będzin. Jeśli chodzi o nowe zespoły, w siatkarskiej ekstraklasie zobaczymy natomiast ekipę InPost ChKS Chełm.
PlusLiga 2025/2026 - terminarz
Aktualny terminarz PlusLigi na sezon 2025/2026 dostępny jest pod TYM LINKIEM. Sprawdź, kiedy dojdzie do wielkich hitów siatkarskiej PlusLigi.
PlusLiga 2025/2026 - trenerzy
Kto poprowadzi kluby PlusLigi w nowym sezonie? Pod TYM LINKIEM możesz sprawdzić trenerów zespołów PlusLigi w rozgrywkach 2025/2026.
Latem działo się naprawdę sporo - dość powiedzieć, że klub wewnątrz PlusLigi zmienił mistrz Polski Massimo Botti, a w Lublinie zastąpił go słynny Stephane Antiga.
PlusLiga 2025/2026 - transfery
Sporo działo się także na rynku transferowym. Pod TYM LINKIEM możesz sprawdzić najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?
Z PlusLigi odeszło także kilku znanych zawodników. Pod TYM LINKIEM możesz zobaczyć, którzy słynni siatkarze opuścili PlusLigę. Kogo nie zobaczymy w nowym sezonie?
PlusLiga 2025/2026 - transmisje. Gdzie oglądać?
Gdzie oglądać PlusLigę w sezonie 2025/2026? Transmisje wszystkich meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Aktualny program TV dostępny pod TYM LINKIEM.