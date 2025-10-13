PlusLiga 25/26. Terminarz, transfery, trenerzy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć przed nowym sezonem

Siatkówka

Terminarz, transfery, trenerzy, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć przed nowym sezonem PlusLigi. Zobacz najważniejsze informacje przed startem rozgrywek 2025/2026 siatkarskiej PlusLigi.

PlusLiga 25/26. Terminarz, transfery, trenerzy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć przed nowym sezonem
fot. PAP
PlusLiga 25/26. Terminarz, transfery, trenerzy

  • Bogdanka LUK Lublin broni mistrzowskiego tytułu
  • Trzy kluby opuściły elitę, a dołączyła ekipa InPost ChKS Chełm
  • Mistrz Polski Massimo Botti zmienił klub, w Lublinie zastąpił go Stephane Antiga
  • Doszło do wielu zmian na rynku transferowym, z odejściem kilku znanych zawodników
  • Transmisje meczów PlusLigi dostępne na antenach Polsatu i w Polsat Box Go

Rusza kolejny sezon siatkarskiej PlusLigi. W drużynach polskiej ligi doszło do wielu zmian - kibice byli świadkami wielkich powrotów, ale też pojawili się nowi trenerzy czy słynni zawodnicy.

 

Mistrzowskiego tytułu bronią siatkarze ekipy Bogdanka LUK Lublin. Z elitą pożegnały się trzy kluby - PSG Stal Nysa, GKS Katowice i Nowak-Mosty MKS Będzin. Jeśli chodzi o nowe zespoły, w siatkarskiej ekstraklasie zobaczymy natomiast ekipę InPost ChKS Chełm.

PlusLiga 2025/2026 - terminarz

Aktualny terminarz PlusLigi na sezon 2025/2026 dostępny jest pod TYM LINKIEM. Sprawdź, kiedy dojdzie do wielkich hitów siatkarskiej PlusLigi.

PlusLiga 2025/2026 - trenerzy

Kto poprowadzi kluby PlusLigi w nowym sezonie? Pod TYM LINKIEM możesz sprawdzić trenerów zespołów PlusLigi w rozgrywkach 2025/2026. 

Latem działo się naprawdę sporo - dość powiedzieć, że klub wewnątrz PlusLigi zmienił mistrz Polski Massimo Botti, a w Lublinie zastąpił go słynny Stephane Antiga.

PlusLiga 2025/2026 - transfery

Sporo działo się także na rynku transferowym. Pod TYM LINKIEM możesz sprawdzić najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

 

Z PlusLigi odeszło także kilku znanych zawodników. Pod TYM LINKIEM możesz zobaczyć, którzy słynni siatkarze opuścili PlusLigę. Kogo nie zobaczymy w nowym sezonie?

PlusLiga 2025/2026 - transmisje. Gdzie oglądać?

Gdzie oglądać PlusLigę w sezonie 2025/2026? Transmisje wszystkich meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

 

Aktualny program TV dostępny pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Oto drużyna marzeń Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 