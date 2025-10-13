Polak w kolejnej rundzie turnieju w Brukseli

Tenis

Piotr Matuszewski i Bośniak Damir Dzumhur awansowali w poniedziałek do drugiej rundy debla turnieju ATP 250 na kortach twardych w Brukseli. W pierwszej rundzie pokonali belgijskich tenisistów Raphaela Collignona i Davida Goffina 7:5, 6:3.

Polak w kolejnej rundzie turnieju w Brukseli
fot: PAP
Piotr Matuszewski

W drugiej rundzie Polak i Bośniak zagrają ze zwycięzcami meczu między rozstawionymi z numerem trzecim Holendrem Sanderem Arendsem i Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem a Francuzami Benjaminem Bonzim i Pierre-Huguesem Herbertem.

 

Matuszewski to jedyny z Biało-Czerwonych, który rywalizuje w Brukseli.

 

Wynik meczu 1. rundy debla:

 

Piotr Matuszewski, Damir Dzumhur (Polska, Bośnia i Hercegowina) - Raphael Collignon, David Goffin (Belgia) 7:5, 6:3.

PAP
