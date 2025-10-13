Polak w kolejnej rundzie turnieju w Brukseli
Piotr Matuszewski i Bośniak Damir Dzumhur awansowali w poniedziałek do drugiej rundy debla turnieju ATP 250 na kortach twardych w Brukseli. W pierwszej rundzie pokonali belgijskich tenisistów Raphaela Collignona i Davida Goffina 7:5, 6:3.
Piotr Matuszewski
W drugiej rundzie Polak i Bośniak zagrają ze zwycięzcami meczu między rozstawionymi z numerem trzecim Holendrem Sanderem Arendsem i Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem a Francuzami Benjaminem Bonzim i Pierre-Huguesem Herbertem.
ZOBACZ TAKŻE: Koniec już w pierwszej rundzie. Linette odpadła z turnieju
Matuszewski to jedyny z Biało-Czerwonych, który rywalizuje w Brukseli.
Wynik meczu 1. rundy debla:
Piotr Matuszewski, Damir Dzumhur (Polska, Bośnia i Hercegowina) - Raphael Collignon, David Goffin (Belgia) 7:5, 6:3.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Arthur Rinderknech - Daniil Medvedev. Skrót meczu