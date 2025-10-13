Polak w kolejnej rundzie turnieju w Brukseli

W drugiej rundzie Polak i Bośniak zagrają ze zwycięzcami meczu między rozstawionymi z numerem trzecim Holendrem Sanderem Arendsem i Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem a Francuzami Benjaminem Bonzim i Pierre-Huguesem Herbertem.

Matuszewski to jedyny z Biało-Czerwonych, który rywalizuje w Brukseli.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Piotr Matuszewski, Damir Dzumhur (Polska, Bośnia i Hercegowina) - Raphael Collignon, David Goffin (Belgia) 7:5, 6:3.

PAP