Polsat SiatCast - 14.10. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 14 października w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

rogram poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy zapowiedzą nadchodzący sezon PlusLigi oraz podsumują dotychczasowe mecze nowych rozgrywek TAURON Ligi i PLS 1. Ligi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Trzy lata bez mistrza Tomasza

 

Gościem specjalnym najbliższego odcinka podcastu będzie Kewin Sasak - atakujący Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski. W rozmowie z prowadzącymi zawodnik opowie o minionym Bogdanka Volley Cupie, zakończonym triumfem jego zespołu, a także podzieli się refleksjami na temat minionego sezonu kadrowego oraz planów na nadchodzące rozgrywki ligowe.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.

 

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bogdanka LUK Lublin z pierwszym trofeum w sezonie! Ceremonia dekoracji
