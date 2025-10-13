Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast - 14.10. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 14 października w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.
rogram poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy zapowiedzą nadchodzący sezon PlusLigi oraz podsumują dotychczasowe mecze nowych rozgrywek TAURON Ligi i PLS 1. Ligi.
ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Trzy lata bez mistrza Tomasza
Gościem specjalnym najbliższego odcinka podcastu będzie Kewin Sasak - atakujący Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski. W rozmowie z prowadzącymi zawodnik opowie o minionym Bogdanka Volley Cupie, zakończonym triumfem jego zespołu, a także podzieli się refleksjami na temat minionego sezonu kadrowego oraz planów na nadchodzące rozgrywki ligowe.
Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.
Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.Przejdź na Polsatsport.pl