Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

rogram poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy zapowiedzą nadchodzący sezon PlusLigi oraz podsumują dotychczasowe mecze nowych rozgrywek TAURON Ligi i PLS 1. Ligi.

Gościem specjalnym najbliższego odcinka podcastu będzie Kewin Sasak - atakujący Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski. W rozmowie z prowadzącymi zawodnik opowie o minionym Bogdanka Volley Cupie, zakończonym triumfem jego zespołu, a także podzieli się refleksjami na temat minionego sezonu kadrowego oraz planów na nadchodzące rozgrywki ligowe.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

