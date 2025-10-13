Poznaliśmy kolejnego uczestnika MŚ 2026! Po raz pierwszy w historii

Piłka nożna

Piłkarze Republiki Zielonego Przylądka po raz pierwszy w historii awansowali do mistrzostw świata. W poniedziałkowym meczu ostatniej kolejki grupy D afrykańskich eliminacji pokonali u siebie zajmujące ostatnie miejsce Eswatini 3:0.

fot: PAP
Trofeum mistrzostw świata

Republika Zielonego Przylądka jest drugim najmniejszym krajem, który weźmie udział w przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Rekord należy do Islandii, która zagrała w turnieju finałowym w 2018 roku.

 

Zwycięzca grupy D zgromadził 23 punkty, o pięć więcej od drugiego Kamerunu, który tylko zremisował z Angolą 0:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w eliminacjach MŚ! Pierwsza wygrana od trzech lat

 

Republika Zielonego Przylądka jest trzecim debiutantem - po Uzbekistanie i Jordanii - oraz szóstą drużyną z Afryki, która zapewniła sobie przepustkę do mundialu w Ameryce Północnej. Wcześniej dokonały tego: Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria i Ghana.

 

Niezwykłym wyczynem popisali się Tunezyjczycy, którzy zachowali czyste konta we wszystkich 10 spotkaniach swojej grupy eliminacyjnej. W poniedziałek nie grali już o nic, a i tak zwyciężyli Namibię 3:0. Zdobyli 28 punktów na 30 możliwych.

 

Powody do świętowania mają też Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Drużyna zajmująca 195. miejsce w rankingu FIFA odniosła swoje pierwsze zwycięstwo po serii 18 meczów bez wygranej - pokonała Malawi 1:0. Spotkanie rozegrano w Sousse w Tunezji, bo żaden obiekt na Wyspach nie spełnia międzynarodowych standardów.

 

Do MŚ z Afryki awansują zwycięzcy każdej z dziewięciu grup. Cztery najlepsze drużyny z drugich lokat wezmą udział w dwuetapowych barażach, które z kolei wyłonią przedstawiciela Afryki w marcowych barażach międzykontynentalnych.

PAP
