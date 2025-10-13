Selekcjoner Litwy pochwalił swoich piłkarzy. "Jeden z lepszych meczów"

- Mecz był dobry, jeśli chodzi o styl gry, jakość i realizację taktyki. Szkoda, że straciliśmy dość dziwnego pierwszego gola. Bardzo żałuję, że w drugiej połowie nie udało nam się utrzymać minimalnej przewagi. Naprawdę czuliśmy, że mecz jeszcze się nie skończył, ale wtedy straciliśmy drugiego gola – powiedział Jankauskas podczas konferencji prasowej.

Polska wygrała z Litwą 2:0. W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski.

Nie zważając na przegraną trener litewskiej reprezentacji ocenił, że "patrząc na wskaźniki fizyczne, był to jeden z lepszych meczów, pokazuje zaangażowanie i motywację zawodników".

- Nie zamknęliśmy się na swojej połowie boiska. Gracze zaczęli czerpać przyjemność z gry, pozbyliśmy się strachu przed możliwymi błędami, co daje nam pewność siebie. Teraz pojawia się pytanie, kiedy zagramy równie dobrze, jak silne drużyny w polu karnym – mówił podczas konferencji prasowej trener i podkreślił "odwagę mężczyzn, walkę bez piłki, intensywność".

- Patrząc na dane statystyczne, był to jeden z lepszych meczów w tym roku. Myślę, że również w drugiej połowie mecz był wyrównany. Oczywiście trzeba strzelać bramki, a jedyną rzeczą, której zabrakło, było skuteczne wykończenie ataków. Wymaga to mistrzostwa, wymaga, aby zawodnicy grali na wysokim poziomie. Nie mamy wielu takich graczy. To jest główny problem – ocenił Jankauskas.

- Uważam jednak, że jesteśmy w stanie strzelać te bramki. Niestety, dzisiaj nie był to ten dzień – dodał trener reprezentacji Litwy.

Litwa ma przed sobą jeszcze jedno spotkanie w eliminacjach do mistrzostw świata - 17 listopada na wyjeździe z Holandią. Przed tym pojedynkiem czeka Litwinów jeszcze towarzyski mecz z Izraelem u siebie.