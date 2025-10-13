Sensacja w eliminacjach MŚ! Pierwsza wygrana od trzech lat

Wyspy Św. Tomasza i Książęca ewidentnie odstawały od reszty zespołów w grupie H afrykańskich eliminacji mistrzostw świata 2026. Saotomejczycy przegrali dziewięć spotkań w tych kwalifikacjach, strzelając zaledwie 4 gole i tracąc aż 26.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakujący transfer! Legenda Ekstraklasy zagra w polskiej okręgówce

Przed poniedziałkowym meczem z Malawi zajmowali ostatnią, szóstą pozycję w grupie H. Malawi było tuż nad nimi, ale miało 10 punktów i wygraną z drugą w tabeli Namibią. Malawijczyk byli więc zdecydowanymi faworytami meczu.

Pierwszą i jak się później okazało jedyną bramkę tego wieczoru, kibice zobaczyli w 62. minucie. Rzut karny wykorzystał Ronaldo Lumungo, a Wyspy Św. Tomasza i Książęca nie oddały już prowadzenia. Była to ich pierwsza wygrana od marca 2022 roku, kiedy to pokonały Mauritius w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki.

W rankingu FIFA Wyspy Św. Tomasza i Książęce zajmują 195. miejsce. Malawi jest na pozycji 126.

IM, Polsat Sport