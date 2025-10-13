Spadek Majchrzaka w rankingu. Jest tuż nad Hurkaczem

Majchrzak wygrał dwa mecze w turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju, ale odpadł w 1/16 finału, wyeliminowany przez Australijczyka Alexa de Minaura.

Gigantyczny awans zanotował sensacyjny zwycięzca tej imprezy Monakijczyk Valentin Vacherot, który przesunął się z 204. na 40. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 13 października 2025:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11340 pkt

2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 10000

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5930

4. (5) Taylor Fritz (USA) 4645

5. (4) Novak Djokovic (Serbia) 4580

6. (6) Ben Shelton (USA) 4100

7 (8) Alex de Minaur (Australia) 3935

8. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) 3645

9. (7) Jack Draper (W. Brytania) 3590

10. (11) Holger Rune (Dania) 3090

...

72. (65) Kamil Majchrzak (Polska) 811

73. (69) Hubert Hurkacz (Polska) 785