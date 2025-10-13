W zespole z Bydgoszczy doszło do kilku istotnych zmian przed nowym sezonem. Na newralgicznej pozycji przyjmujących w składzie została tylko Pola Nowakowska. Wspierać ją mają Greczynka Elena Baka i Nelly Adamczewska oraz Wiktoria Makarewicz. W Pałacu nie ma już Serbki Jovany Stekovic. Na rozegraniu do Martyny Łyczakowskiej dołączyła Julia Sobalska.

Na środku siatki względna stabilizacja - do Pauliny Jędrzejczak i Dominiki Witowskiej dołączyły Marta Pol i Gabriela Dębowska.

Kompletna rewolucja nastąpiła za to w ataku, gdzie Milanę Rajlic z Serbii i Natalię Sidor zastąpiły Monika Głodzińska i francuska zawodniczka Victoria Foucher. Na pozycji libero nie nastąpiły żadne zmiany - w klubie zostały Monika Jagła i Oliwia Ziółkowska.



Pomimo tak dużych zmian Metalkas Pałac Bydgoszcz liczy na powtórzenie wyniku z zeszłego sezonu.



- Chcemy powtórzyć wynik z ubiegłego roku. Celujemy w to szóste miejsce, a przy odrobinie szczęścia może w coś więcej, ale proste to nie będzie - ocenił drugi trener, Dominik Żukowski





W drużynie z Radomia również doszło do przebudowy, by walczyć z powodzeniem na polu krajowym i europejskim, w zespole doszło do sporych zmian w porównaniu do ubiegłego sezonu. Opuściły go wszystkie zagraniczne zawodniczki, środkowa Kamila Witkowska zakończyła karierę, a libero Izabela Śliwa zdecydowała się na przerwę od sportowej rywalizacji. Włodarzom klubu udało się jednak zatrzymać dwa najważniejsze ogniwa, które mają stanowić o sile drużyny - atakującą Monikę Gałkowską, niekwestionowaną liderkę oraz wracającą na wysoki poziom po poważnej kontuzji Weronikę Szlagowską.

Całkowicie nowe duety pojawią się w Radomiu na rozegraniu oraz na pozycji libero. W obu przypadkach trener Głuszak ściągnął do klubu zawodniczki, które doskonale zna z prowadzonej przez siebie kadry Ukrainy - rozgrywającą Oleksandrę Mołchanową i libero Krystynę Niemcewą. Ukraińską reprezentację w barwach Radomki uzupełnia środkowa Kateryna Żylińska.

Pozostałe zagraniczne zawodniczki w radomskim zespole to węgierska rozgrywająca Brigitta Petrenko i szwajcarska Julie Lengweiler. Pierwsza z nich ma za sobą głównie występy w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej. Druga jest bardziej doświadczona, miniony sezon spędziła u wicemistrza ligi niemieckiej Dresdner SC.



ST, Polsat Sport