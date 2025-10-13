Wiceprezes PZPN zapytany o picie alkoholu. "Ten temat wraca jak mantra"

Stereotypowe myślenie, że w PZPN-ie nie wylewa się za kołnierz funkcjonuje już od wielu lat. Do dzisiaj pamiętne są słowa Tomasza Hajty w programie "Cafe Futbol" sprzed kilkunastu lat, kiedy wymownie wypowiedział się na temat jednego z ówczesnych działaczy związku.

- Jak ma być normalnie w PZPN, jak dyrektorem ds. przygotowań do Euro 2012 jest pan Olkowicz. Umówmy się, że znamy wszyscy tego człowieka. Przy sprawach licencyjnych ŁKS-u byłem w PZPN-ie osiem razy i osiem razy spotkałem go mega wypitego. Raz to nie mógł stać. I to jest człowiek, który ma decydować o polskiej piłce (…) - grzmiał były kapitan reprezentacji Polski, obecnie ekspert Polsatu Sport.

Od tamtej pory minęło mnóstwo czasu, ale PZPN nadal musi spotykać się z komentarzami, jakoby poszczególni działacze nie szczędzili sobie picia alkoholu w pracy. Co o tym sądzi Kopczewski?

- To środowisko jest zupełnie inne i nie ma co wracać do tego, co było kiedyś i utożsamiać się z tym, od czego uciekamy. To środowisko ma wartościowych ludzi, którzy działają w piłce nożnej i działają na rzecz rozwoju piłki nożnej. Uciekajmy od tego, bo ja rozumiem, że alkoholu może się napić każdy. Są pewne granice. Trzeba wiedzieć kiedy, z kim i w jakiej sytuacji. Ja nie mam z tym problemów, podobnie jak większość moich kolegów. To się zmieniło diametralnie. Nie można powiedzieć, że alkohol jest tematem numer jeden, chociaż jest on wywoływany przez media non stop. To jest temat, który wraca jak mantra. Jeżeli nie mamy o czym pisać, to doszukujemy się afer, które nie istnieją. Ja odcinam się od tego. Trzeba się zająć pracą - podkreślił jeden z wiceprezesów PZPN.

Wypowiedź w załączonym materiale wideo.

