Wielka strata dla polskiej siatkówki. Ceniony arbiter nie żyje

Janusz Kaliński był cenionym arbitrem siatkarskim. Już w wieku szesnastu lat uzyskał uprawnienia sędziowskie, a po siedmiu sezonach awansował na szczebel centralny.



W trakcie swej kariery sędziowskiej prowadził mecze najwyższych lig w siatkówce kobiet i mężczyzn. W 1998 roku uzyskał klasę państwową. W późniejszych latach pracował w roli kwalifikatora, oceniając poczynania arbitrów młodszych stażem.

Był związany z regionem Podkarpacia. Karierę zawodową zakończył oficjalnie w 2024 roku, podczas ligowego meczu ITA Tools Stal Mielec - Chemik Police.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Janusza Kalińskiego, człowieka pełnego pasji, zaangażowania i serdeczności" – napisała w mediach społecznościowych Podkarpacka Siatkówka.

"Śmierć Janusza Kalińskiego jest ogromną stratą dla całej siatkarskiej społeczności" – zaznaczył w swym komunikacie Polski Związek Piłki Siatkowej.

RM, Polsat Sport