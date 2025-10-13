Zaskakująca decyzja. Mistrzyni olimpijska kończy karierę, a ma dopiero 30 lat

Po raz pierwszy mistrzynią olimpijską została w 2016 roku w Rio de Janeiro w kategorii 63 kg. Sukces ten powtórzyła pieć lat później w Tokio w kat. 57 kg. W stolicy Japonii na najwyższym stopniu podium stanęła też jej siostra Yukako, najlepsza w kat. 62 kg.

- Doświadczyłam całej radości płynącej z bycia sportowcem. Czuję się spełniona – powiedziała Kinjo, która swój ostatni tytuł mistrzyni świata zdobyła w 2024 roku, dwa lata po urodzeniu pierwszego dziecka.