Zaskakujący transfer! Legenda Ekstraklasy zagra w polskiej okręgówce

Choć wielu kibiców sądziło, że Kuciak po rozstaniu z Rakowem Częstochowa zdecyduje się odwiesić rękawice na kołek, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Były reprezentant Słowacji i jeden z najbardziej utytułowanych bramkarzy ostatnich lat w Ekstraklasie podpisał umowę ze Stoczniowcem Gdańsk, liderem jednej z grup gdańskiej klasy okręgowej. Transfer potwierdzono oficjalnie w poniedziałek, a szczegóły kontraktu nie zostały jeszcze ujawnione.

Dla 40-letniego bramkarza to swoisty powrót do Gdańska - miasta, z którym od lat jest silnie związany. Kuciak reprezentował barwy miejscowej Lechii w latach 2017-2024. Według medialnych doniesień, jego debiut w nowym zespole może nastąpić już w nadchodzący weekend, podczas wyjazdowego meczu z zespołem KS Chwaszczyno.

ZOBACZ TAKŻE: Kalkulatory w dłoń! Na kogo możemy trafić w barażach? (SCENARIUSZE)



Słowak przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej Ekstraklasie. W barwach Legii Warszawa rozegrał 193 mecze, zdobył z nią trzy mistrzostwa Polski oraz trzy Puchary Polski. Po krótkim epizodzie w angielskim Hull City wrócił nad Wisłę i związał się z Lechią Gdańsk, dla której wystąpił ponad 200 razy. Aż dwukrotnie sięgał po tytuł Bramkarza Roku polskiej ligi - najpierw jako zawodnik "Wojskowych" w sezonie 2013/2014, a następnie w barwach "Biało-Zielonych" za rozgrywki 2019/2020.

Łącznie na poziomie Ekstraklasy uzbierał 328 występów oraz 124 mecze bez straty gola. W 2024 roku dołączył do Rakowa Częstochowa, gdzie pełnił rolę rezerwowego. Po wygaśnięciu kontraktu 40-letni golkiper przez kilka miesięcy pozostawał bez klubu, a wielu kibiców przypuszczało, że zdecyduje się zakończyć karierę. Tak się jednak nie stało - Kuciak wciąż pozostaje aktywnym zawodnikiem i już wkrótce będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności na szóstym szczeblu rozgrywkowym.