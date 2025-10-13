Zieliński skomentował triumf na Litwie. Usłyszał ważne pytanie

Polacy pierwszy raz w tych eliminacjach zmierzyli się z Litwinami i musieli być bardzo czujni, ponieważ gospodarze wcześniej potrafili zawiesić wysoko poprzeczkę nawet Holandii. Podobnie było w niedzielny wieczór, stąd początek nie był udany dla Biało-Czerwonych.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie ciężki teren. Przekonali się o tym Holendrzy. Litwini podchodzili agresywnie i wysoko, więc w pierwszej połowie nie było łatwo rozgrywać piłkę, ale w drugiej wyszła nasza jakość i umiejętności i wygraliśmy bardzo ważne spotkanie - przyznał Zieliński.

W pierwszej połowie podopieczni Jana Urbana musieli zmierzyć się z pressingiem rywala, co skutkowało kilkoma stratami piłki.

- Nie przypominam sobie większych strat, może jedna lub dwie. To też jest sport i mamy prawo do popełniania błędów, zwłaszcza jeżeli przeciwnik mocno wychodzi na ciebie, to jest wliczane. Najważniejsze, że umiejętnościami, agresją i jakością wygraliśmy - zaznaczył.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski śrubuje rekordy. W Kownie znów to zrobił

Zieliński w rozmowie z dziennikarzami otrzymał istotne pytanie od Michała Białońskiego z Polsatu Sport, który zapytał 31-latka o jego dyspozycję. Nie jest bowiem tajemnicą, że doświadczony pomocnik nie gra zbyt często w Interze Mediolan. W tym sezonie rozegrał raptem nieco ponad sto minut.

- Nie miałem żadnego problemu. W ostatnim czasie nie grałem tyle, ile bym chciał, aczkolwiek w Lidze Mistrzów zagrałem 65-70 minut. To było na kilka dni przed zgrupowaniem i w tych dwóch meczach, mimo różnych boisk - na Litwie było trochę twardsze, w Polsce bardziej miękkie, to dobrze się czułem. Przede wszystkim nogi dały radę - skwitował strzelec efektownego gola z Nową Zelandią.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rozmowa z Piotrem Zielińskim w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport