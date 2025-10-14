Alarm w Bełchatowie! Gwiazdor Skry kontuzjowany!

Alan Souza to niewątpliwie jedna z największych gwiazd nie tylko bełchatowskiej ekipy, ale i całych rozgrywek PlusLigi. Mowa bowiem o etatowym reprezentancie Brazylii i to właśnie podczas zgrupowania z "Canarinhos", atakujący nabawił się urazu kostki. Z tego powodu czeka go dłuższa przerwa w treningach.

- Przed przystąpieniem do treningów każdy z naszych zawodników jest wnikliwie badany. Alan dołączył do nas jako ostatni, więc i jego badania nie ominęły. Te wykazały, że uraz kostki, jakiego nabawił się jakiś czas temu nadal daje o sobie znać i niestety, ale nasz atakujący nie jest zdolny do gry w najbliższym czasie. Nie rozpoczniemy sezonu z Alanem w składzie - przyznał prezes Skry, Michał Bąkiewicz, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Brak doświadczonego atakującego to spore osłabienie dla podopiecznych Krzysztofa Stelmacha. Mówi się o co najmniej trzytygodniowej przerwie, co oznacza absencję Brazylijczyka w kilku pierwszych meczach nowego sezonu PlusLigi.

- Od razu, gdy otrzymaliśmy diagnozę rozpoczęliśmy szukanie rozwiązań i sytuacja jest opanowana. Najważniejsze jest zdrowie, nie chcemy stracić Alana na dłużej, stąd nasze szybkie i skuteczne działania zaradcze, o efektach których będziemy mogli poinformować niebawem - rzekł Bąkiewicz.

Skra zainauguruje sezon 2025/2026 domowym meczem z Indykpol AZS-em Olsztyn.

