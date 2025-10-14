Anglia awansowała na mistrzostwa świata

Anglia została pierwszą europejską drużyną, która zakwalifikowała się do piłkarskiego mundialu 2026. W Rydze pokonała Łotwę 5:0. W Lizbonie Portugalia zremisowała z Węgrami 2:2 i musi odłożyć świętowanie. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Cristiano Ronaldo.

fot. PAP

Na sukces Anglików najbardziej zapracował Harry Kane. Kapitan zespołu pod koniec pierwszej połowy zaliczył dublet, strzelając drugą bramkę z rzutu karnego. Dzięki temu po raz trzynasty strzelił więcej niż jednego gola w meczu reprezentacji. Poprzedni rekord Anglików dzierżył Nat Lofthouse, który był gorszy o jeden występ. To szósta z rzędu wygrana w kwalifikacjach zespołu Thomasa Tuchela.

 

W innym spotkaniu grupy K w Andorze Serbię, po dymisji selekcjonera Dragana Stojkovica, tymczasowo poprowadził trener reprezentacji do lat 21 Zoran Mirkovic. Ekipa gospodarzy napędziła sporo strachu przybyszom z Bałkanów, gdyż prawie przez godzinę remisowała, by ostatecznie ulec 1:3.

 

W Lizbonie, podobnie jak miesiąc temu w Budapeszcie, Węgrzy otworzyli wynik meczu z Portugalią. Attila Szalai (8. min) wykorzystał przewagę wzrostu po rzucie rożnym. Stosunkowo szybko po składnej akcji gospodarzy wyrównał Cristiano Ronaldo. Lider światowej klasyfikacji wszech czasów przed przerwą dołożył jeszcze jedno trafienie i ma ich już 143. na koncie. Portugalczyk przy okazji pobił rekord liczby goli (41 w 50 występach) w kwalifikacjach MŚ. Dotąd dzielił go z Carlosem Ruizem z Gwatemali.

 

Błąd portugalskiej defensywy w doliczonym czasie gry sprawił, że Dominik Szoboszlai wyrównał strzałem z kilku metrów, więc lider grupy F świętowanie awansu musi odłożyć w czasie. Madziarzy (5 pkt) dalej się liczą w walce o awans do baraży. Mocno naciska ich Irlandia, która u siebie pokonała Armenię 1:0. Goście od 52. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Tigrana Barseghiana. Jedynego gola zdobył Evan Ferguson (70.).

 

W grupie E sprawa bezpośredniego awansu nie została jeszcze rozstrzygnięta. Pretendenci do pierwszego miejsca zgodnie wysoko wygrali swoje mecze - Hiszpania (12 pkt) z Bułgarią 4:0, a Turcja (9 pkt) z Gruzją 4:1. To odłożyło w czasie kwestię bezpośredniego awansu. Na 18 listopada w Sewilli zaplanowany jest mecz Hiszpania - Turcja.

 

Drużyny z pierwszych miejsc w każdej z grup awansują bezpośrednio do przyszłorocznych mistrzostw świata. Reprezentacje z drugich lokat, w tym najprawdopodobniej Polska, trafią do baraży, w których dołączy do nich czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów.

 

Zaplanowany na okres od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku mundial odbędzie się, po raz pierwszy, z udziałem 48 krajów.

 

Wyniki wtorkowych meczów:

Grupa E:

 

Hiszpania - Bułgaria 4:0 (1:0)

Bramki: Merino 35, 57, Chernev (sam.) 79, Oyarzabal (rz. k.) 90+2.

 

Turcja - Gruzja 4:1 (3:0)

Bramki: Yildiz 14, Demiral 22, Akgun 35, Demiral 52 - Kochorashvili 65.

 

Grupa F:

 

Irlandia - Armenia 1:0 (0:0)

Bramka: Ferguson 70.

 

Portugalia - Węgry 2:2 (2:1)

Bramki: Ronaldo 22, 45+3 - Szalai 8, Szoboszlai 90+1.

 

Grupa I:

 

Estonia - Mołdawia 1:1 (1:0)

Bramki: Kait 12 - Bodisteanu 64.

 

Włochy - Izrael 3:0 (1:0)

Bramki: Retegui (rz. k) 45+2, 74, Mancini 90+3.

 

Grupa K:

 

Andora - Serbia 1:3 (1:1)

Bramki: Lopez 17 - Garcia (sam.) 19, Vlahovic 54, Mitrovic (rz. k.) 77.

 

Łotwa - Anglia 0:5 (0:3)

Bramki: Gordon 26, Kane 44, (rz. k.) 45+4, Tonisevs (sam.) 59, Eze 86.

