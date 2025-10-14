Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie rywalizował z Austriakiem Filipem Misoliciem. Polak, sklasyfikowany 20 miejsc wyżej w rankingu ATP nie miał żadnych problemów z ograniem 24-latka. Wygrał 6:2, 6:2, dwukrotnie przełamując swojego rywala w każdej z partii.

W drugiej rundzie poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej. Naprzeciwko piotrkowianina stanie 60. tenisista świata - Sebastian Korda. Amerykanin też wygrał w stolicy Szwecji jedno spotkanie - triumfował w pierwszej rundzie z rozstawionym z numerem 7 Alexeiem Popyrinem. W przeciwieństwie do Majchrzaka do zwycięstwa potrzebował trzech setów.

Polak i Amerykanin do tej pory zmierzyli się w jednym bezpośrednim spotkaniu. W sierpniu tego roku w Winston-Salem górą był reprezentant USA.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Sebastian Korda na Polsatsport.pl.