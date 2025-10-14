We wtorek Majchrzak udanie rozpoczął grę w Sztokholmie. Polak w pierwszej rundzie pokonał 6:2, 6:2 Filipa Misolicia.

Majchrzak, notowany na 75. miejscu w światowym rankingu, początkowo miał małe problemy z plasującym się o 20 pozycji niżej Austriakiem. W drugim gemie musiał nawet bronić dwóch break-pointów, jednak z powodzeniem, co w połączeniu z przełamaniem z trzeciego gema pozwoliło mu objąć prowadzenie 3:1. Piotrkowianin zdołał zwyciężyć, mimo że popełnił więcej niewymuszonych błędów od rywala - 10 w porównaniu do trzech Austriaka. Zanotował też jednego asa serwisowego.



Druga partia miała identyczny przebieg. Polski zawodnik najpierw bronił się przed utratą serwisu, po czym sam przełamał przeciwnika i zbudował przewagę 3:1. Po kilku wyrównanych gemach wyżej notowany tenisista dołożył kolejnego breaka i zamknął spotkanie 6:2, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.



Kolejnym rywalem polskiego tenisisty będzie Amerykanin Sebastian Korda, który wcześniej pokonał rozstawionego z numerem siódmym Australijczyka Alexeia Popyrina 6:7 (4-7), 6:1, 6:3.

Majchrzak - Korda. Gdzie obejrzeć mecz?

Mecz Kamil Majchrzak - Sebastian Korda rozpocznie się w środę 15 października około godziny 15:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.