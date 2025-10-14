Siatkarski mistrz Polski górą w ligowym hicie! Komplet punktów na wyjeździe

W premierowej partii siatkarki BKS toczyły wyrównaną walkę z Developresem do stanu 15:15. Później rzeszowianki odskoczyły na trzy oczka (15:18) i już nie oddały przewagi do końca seta. Grały skuteczniej od rywalek w ataku, dokładały punkty blokiem, a bielszczanki próbowały nadrabiać zagrywką. W końcówce siatkarki BKS nie wykorzystały szansy na złapanie kontaktu, akcję skończyła Laura Heyrman, dając ekipie z Rzeszowa piłkę setową. Po chwili błąd gospodyń w ataku ustalił wynik na (21:25).

Rzeszowianki przejęły inicjatywę od pierwszych akcji drugiego seta (4:8), a później systematycznie powiększały przewagę (8:15). Gospodynie ułatwiły im zadanie, popełniając w tej partii aż dziesięć błędów własnych. W końcówce nastąpił krótki zryw siatkarek BKS, które zmniejszyły różnicę do trzech oczek (18:21). DevelopRes spokojnie utrzymał przewagę, zamykając seta punktowym blokiem (19:25).

Początek trzeciej odsłony obiecujący w wykonaniu gospodyń, które uzyskały kilka punktów zaliczki (9:7, 12:9). W środkowej części set rzeszowianki wyrównały (15:15), ale później znów się zacięły, zaczęły popełniać błędy, co wykorzystały skutecznie grające siatkarki BKS. Po dwóch atakach Kertu Laak bielszczanki prowadziły 19:16, później wygrały cztery akcje z rzędu (23:17), a w ostatniej akcji Reka Bozoki-Szedmak zaatakowała po bloku rywalek (25:19).

Mistrzynie Polski opanowały sytuację i od początku czwartego seta nadawały ton wydarzeniom na boisku (4:8, 7:14). Siatkarki BKS spróbowały jeszcze nawiązać walkę, zmniejszyły różnicę (13:16), ale rzeszowianki szybko wyjaśniły sytuację. Asa posłała Marrit Jasper (13:18), dwie akcje skończyła Julita Piasecka (15:20) i choć rzeszowianki psuły kolejne zagrywki, gra punkt za punkt przybliżała je do wygranej. Spotkanie zakończyła Taylor Bannister, zaskakując rywalki z pola serwisowego (18:25).

Skrót meczu BKS - DevelopRes:



Najwięcej punktów: Kertu Laak (14), Martyna Borowczak (11), Aleksandra Gryka (11), Reka Bozoki-Szedmak (10) – BKS; Taylor Bannister (19), Julita Piasecka (13), Svitlana Dorsman (10), Laura Heyrman (10) – DevelopRes. Przyjezdne skuteczniejsze w ataku (35%-41%), lepiej punktowały blokiem; sporo zepsutych zagrywek - siatkarki BKS popełniły w tym elemencie 11, a rzeszowianki - 15 błędów. MVP: Taylor Bannister (17/34 = 50% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe).



BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – DevelopRes Rzeszów 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 18:25)

BKS: Wiktoria Szewczyk, Reka Bozoki-Szedmak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Martyna Borowczak, Aleksandra Gryka – Adrianna Adamek (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Marta Orzyłowska, Ljubica Kecman. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Magda Kubas, Oliwia Sieradzka, Dominika Pierzchała. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

