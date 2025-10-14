Cristiano Ronaldo powiększył przewagę. Niesamowite liczby
Portugalczyk Cristiano Ronaldo zdobył we wtorkowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Węgrami (2:2) swoją 142. i 143. bramkę w piłkarskiej drużynie narodowej i zdecydowanie prowadzi w światowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.
Robert Lewandowski z 87. trafieniami na koncie zajmuje siódme miejsce.
Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):
143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*
114 - Lionel Messi (Argentyna)*
108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006
95 - Sunil Chhetri (Indie)*
89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85
89 - Romelu Lukaku (Belgia)*
87 - Robert Lewandowski (Polska)*
85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*
84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56
79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80
79 - Neymar (Brazylia)*