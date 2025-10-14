Czas na PlusLigę! Gdzie obejrzeć pierwszą kolejkę? Plan transmisji rozgrywek siatkarzy

W tegorocznych rozgrywkach weźmie udział 14 zespołów. Po zakończeniu sezonu jeden z nich pożegna się z rozgrywkami, ustępując miejsca najlepszej drużynie z PLS 1. Ligi.

Pierwsza kolejka nowego sezonu rozpocznie się 20 października, a zakończy 29 października. W poniedziałek zainaugurują ją siatkarze Energi Trefl Gdańsk, którzy zmierzą się z Barkomem Każany Lwów.

Dzień później w szranki staną zespoły Ślepska Malow Suwałki i Asseco Resovii Rzeszów oraz PGE Projektu Warszawa i tegorocznego beniaminka - InPost ChKS Chełm.

22 października również odbędą się dwa spotkania. Najpierw siatkarze Indykpolu AZS-u Olsztyn podejmą JSW Jastrzębski Węgiel, a później zeszłoroczna rewelacja Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zmierzy się z mistrzami Polski - Bogdanką LUK Lublin.

Hitem kolejki wydaje się jednak spotkanie zaplanowane na 29 października. W Kędzierzynie-Koźlu ZAKSA, w której składzie zagra mistrz świata Kamil Rychlicki, podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie. Czy ekipa Michała Winiarskiego sprosta wyzwaniu na tak trudnym terenie?

Na zakończenie pierwszej rundy spotkań w Gorzowie Wielkopolskim spotkają się Cuprum Stilon i PGE GiEK Skra Bełchatów. I w tym starciu emocji na pewno nie zabraknie.

Kto udanie rozpocznie sezon, a kto już na jego starcie będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Czy już w pierwszej kolejce czekają nas niespodzianki?

PlusLiga 2025/2026. Kto zagra w pierwszej kolejce? Gdzie obejrzeć? Terminarz rozgrywek siatkarzy - 1. kolejka

20.10.2025, 17:30, Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go