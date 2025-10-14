Moder dołączył do Feyenoordu w styczniu 2025 roku i przez drugą część sezonu 2024/2025 był ważną częścią ekipy z Rotterdamu. W nowej kampanii ligowej nie wystąpił jednak ani razu ze względu na ból pleców. Jego przerwa miała trwać kilka tygodni, a przedłużyła się do ponad dwóch miesięcy.

Reprezentant Polski szukał pomocy u różnych lekarzy, ale żaden nie potrafił dokładnie zdiagnozować przyczyny problemu. Według portalu meczyki.pl ostatnie dni przyniosły jednak przełom.

- Moder znów był w Polsce i prawdopodobnie poznał ostateczna diagnozę - przepuklina kręgosłupa. Tyle, że na tyle dobrze zakamuflowana przy nerwie, że wcześniej było ją trudno namierzyć. Piłkarz miał otrzymać specjalny zastrzyk, który ma mu pomóc w szybkim pozbyciu się problemu i powrocie do treningów z pełnym obciążeniem. Jeśli nie wystąpią żadne komplikacje, możliwe, że nastąpi on w ciągu najbliższych dni - czytamy.

Kalendarz Feyenoordu w najbliższych tygodniach będzie bardzo napięty, więc powrót do zdrowia Modera byłby dobrą informacją dla Robina van Persiego. Polak oczywiście musiałby jeszcze wywalczyć sobie miejsce w składzie, ale przy meczach rozgrywanych co kilka dni na pewno dostałby swoją szansę. Klub z Rotterdamu oprócz w Eredivisie, gra również w rozgrywkach Ligi Europy.

Jeśli Moder wróci do regularnego grania, na pewno będzie brany pod uwagę przez Jana Urbana przy powołaniach na listopadowe okienko reprezentacyjne. W swoich pierwszych spotkaniach w roli selekcjonera Urban nie mógł liczyć na środkowego pomocnika urodzonego w Szczecinku. W związku z tym, że Bartosz Slisz nie zagra jednak w z Holandią ze względu na nadmiar żółtych kartek, trener kadry musi szukać rozwiązań na pozycję numer "6". Powrót Modera mógłby być remedium na kłopoty reprezentacji.

