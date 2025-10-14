Dramat siatkarza reprezentacji Polski. Uraz okazał się poważniejszy

Do sytuacji doszło podczas meczu Jastrzębskiego z Bogdanką LUK Lublin. W pewnym momencie Granieczny próbował uratować piłkę i poczuł ból w palcu. Pierwotnie wydawało się, że to nic poważnego, tym bardziej, że libero wrócił do gry.

Kilka chwil później młody siatkarz dał jednak wyraźnie do zrozumienia, że nie jest w stanie kontynuować meczu. Okazało się, że doszło do złamania palca.

- Kontuzja Maksymiliana Graniecznego nas martwi, bo okazało się, że wyniki badań pokazały, że ta przerwa będzie troszeczkę dłuższa niż zapowiadało się. Mówiło się o czterech-sześciu tygodniach, a to wszystko może przedłużyć się nawet do trzech miesięcy. Niewykluczone, że potrzebna będzie interwencja chirurgiczna - powiedział Marek Magiera w "Polsat SiatCast".

Kilkutygodniowa pauza oznacza, że Granieczny opuści początek sezonu w PlusLidze, która startuje już 22 października. Młody libero to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników na tej pozycji. Znalazł się w kadrze Nikoli Grbicia na mundial na Filipinach, sięgając z reprezentacją Polski po brązowy medal.

Dyskusja w załączonym materiale wideo.

