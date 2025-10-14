Ekipa Brzęczka gra jak z nut! Szwecja rozbita, okazałe zwycięstwo

Młodzi Polacy świetnie rozpoczęli bieżący cykl eliminacyjny. W trzech pierwszych kolejkach odnieśli trzy zwycięstwa, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka pokonali kolejno Macedonię Północną, Armenię i Czarnogórę.

W czwartej serii gier mierzyli się na wyjeździe ze Szwecją. Skandynawowie, choć uchodzą za zespół z dużym potencjałem, mają w ostatnim czasie spore problemy. Po zwycięstwie z Armenią na otwarcie (2:0), przegrali dwa kolejne spotkania - 0:2 z Czarnogórą i 0:4 z Włochami. Przeciwko Polsce grali więc z nożem na gardle.



Presja nie pomagała gospodarzom, którzy już w szóstej minucie dali się zaskoczyć Polakom. Bramkę zdobył Tomasz Pieńko, a asystował mu Mateusz Kowalczyk. To nie był koniec problemów Szwedów - kilkanaście minut później kontuzji doznał Williot Swedberg, a jego miejsce na boisku zajął Alieu Nije.



Polacy natomiast nie zamierzali zwalniać tempa. Szli za ciosem i szukali kolejnych trafień. W 31. minucie w polu karnym faulowany był Oskar Pietuszewski, a sędzia podyktował jedenastkę. Jej wykonanie wziął na siebie Pieńko, który po chwili cieszył się z dubletu. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy na 3:0 podwyższył zaś Kacper Urbański.

W drugiej części meczu na gole trzeba było poczekać znacznie dłużej. Początkowo Polacy nie atakowali z taką zawziętością, jak przed przerwą, ale w końcówce ponownie podkręcili tempo. W 83. minucie imponującą bramkę wolejem zdobył Antoni Kozubal, a sześć minut później z dystansu huknął Marcel Krajewski. W doliczonym czasie gry spektakularnym lobem popisał się natomiast Pieńko, zaliczając tym samym hat-tricka.

W listopadzie podopieczni Brzęczka zagrają u siebie z Włochami i na wyjeździe z Macedonią Północną.

Szwecja - Polska 0:6 (0:3)

Bramki: Tomasz Pieńko (6, 31-karny, 90+3), Kacper Urbański (45+2-głową), Antoni Kozubal (82), Marcel Krajewski (89.)

Żółte kartki: Amin Boudri, Bleon Kurtulus, Lukas Bjoerklund, Jardell Kanga, Matteo Perez Vinloef - Marcel Krajewski