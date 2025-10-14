El. MŚ 2026: Hiszpania - Bułgaria. Relacja live i wynik na żywo

Hiszpania to wielka piłkarska potęga, która w przeszłości zdobyła mistrzostwo Europy dwukrotnie z rzędu w latach 2008-2012, a w międzyczasie w 2010 roku dorzuciła mistrzostwo świata. Sukces na Starym Kontynencie udało się powtórzyć podczas turnieju w 2024 roku. Teraz ekipa z Półwyspu Iberyjskiego chce odzyskać prymat na całej planecie.

Bułgaria starszym kibicom kojarzy się przede wszystkim z Christo Stoiczkowem oraz takimi piłkarzami jak Dimitar Berbatov, Martin Petrov oraz Stilian Petrov. Niestety, to już odległe czasy i Bułgarzy obecnie są futbolowym zaściankiem.

Obie reprezentacje zagrały ze sobą na inaugurację tegorocznych eliminacji. Hiszpanie wygrali na wyjeździe 3:0, a następnie rozgromili Turcję na jej terenie aż 6:0, aby pokonać u siebie Gruzję 2:0. Z kolei Bułgarzy ulegli Gruzji na wyjeździe 0:3 i u siebie Turcji aż 1:6, co pokazuje przepaść jaka dzieli obie nacje.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hiszpania - Bułgaria na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport