El. MŚ 2026: Łotwa - Anglia. Relacja live i wynik na żywo

Łotwa po sześciu rozegranych meczach posiada na koncie pięć punktów i legitymuje się bilansem wygranej, dwóch remisów oraz trzech porażek. Łotysze na Wembley przegrali 0:3.

Anglicy w pięciu potyczkach odnieśli komplet punktów i nawet nie stracili gola! Ostatnio rozgromili na wyjeździe Serbię 5:0.

KN, Polsat Sport