El. MŚ 2026: Łotwa - Anglia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Łotwa - Anglia to jeden z wtorkowych meczów w ramach eliminacji mistrzostw świata. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Łotwa po sześciu rozegranych meczach posiada na koncie pięć punktów i legitymuje się bilansem wygranej, dwóch remisów oraz trzech porażek. Łotysze na Wembley przegrali 0:3.

 

Anglicy w pięciu potyczkach odnieśli komplet punktów i nawet nie stracili gola! Ostatnio rozgromili na wyjeździe Serbię 5:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Łotwa - Anglia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATAŁOTWAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 