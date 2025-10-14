El. MŚ 2026: Włochy - Izrael. Relacja live i wynik na żywo

Włosi w dotychczasowych meczach uzbierali dwanaście punktów, czterokrotnie wygrywając i ponosząc porażkę na inaugurację zmagań w Norwegii aż 0:3. Italia walczy o przepustkę na mundial, na którym ostatni raz zagrała w 2014 roku.

Izrael przed tym spotkaniem uzbierał dziewięć "oczek", trzykrotnie wygrywając i trzykrotnie ponosząc porażki. Jedna z nich miała miejsce przeciwko Włochom. Po szalonym meczu podopieczni Gennaro Gattusso wygrali 5:4.

Warto podkreślić, że Izrael ze względu na sytuację geopolityczną swojego kraju rozgrywa domowe mecze na Węgrzech.

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Izrael na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport