Eliminacje MŚ 2026. Tabele grup

Piłka nożna

Za nami kolejne mecze eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak obecnie prezentują się tabele grup.

Eliminacje MŚ 2026. Tabele grup
fot. PAP

Tabele grup eliminacji mistrzostw świata 2026 (stan na 13 października):

Mecze, Zwycięstwa, Remisy, Porażki, Bramki, Punkty

 

Grupa A


1. Niemcy, 4, 3, 0, 1, 8-3, 9
2. Słowacja, 4, 3, 0, 1, 5-2, 9
3. Irlandia Płn., 4, 2, 0, 2, 6-5, 6
4. Luksemburg, 4, 0, 0, 4, 1-10, 0

 

Grupa B


1. Szwajcaria, 4, 3, 1, 0, 9-0, 10
2. Kosowo, 4, 2, 1, 1, 3-4, 7
3. Słowenia, 4, 0, 3, 1, 2-5, 3
4. Szwecja, 4, 0, 1, 3, 2-7, 1

 

Grupa C


1. Dania, 4, 3, 1, 0, 12-1, 10
2. Szkocja, 4, 3, 1, 0, 7-2, 10
3. Grecja, 4, 1, 0, 3, 7-10, 3
4. Białoruś, 4, 0, 0, 4, 2-15, 0

 

Grupa D


1. Francja, 4, 3, 1, 0, 9-3, 10
2. Ukraina, 4, 2, 1, 1, 8-7, 7
3. Islandia, 4, 1, 1, 2, 11-9, 4
4. Azerbejdżan, 4, 0, 1, 3, 2-11, 1

 

Grupa E


1. Hiszpania, 4, 4, 0, 0, 15-0, 12
2. Turcja, 4, 4, 0, 1, 13-10, 9
3. Gruzja, 4, 1, 0, 3, 6-9, 3
4. Bułgaria, 4, 0, 0, 4, 1-16, 0

 

Grupa F


1. Portugalia, 4, 3, 1, 0, 11-4, 10
2. Węgry, 4, 1, 2, 1, 8-7, 5
3. Irlandia, 3, 1, 1, 2, 4-5, 4

4. Armenia, 4, 1, 0, 3, 2-9, 3

 

Grupa G


1. Holandia, 6, 5, 1, 0, 22-3, 16
2. Polska, 6, 4, 1, 1, 10-4, 13
3. Finlandia, 7, 3, 1, 3, 8-13, 10
4. Litwa, 7, 0, 3, 4, 6-11, 3
5. Malta, 6, 0, 2, 4, 1-16, 2

 

Grupa H


1. Austria, 6, 5, 0, 1, 19-3, 15
2. Bośnia i Herc., 6, 4, 1, 1, 13-5, 13
3. Rumunia, 6, 3, 1, 2, 11-6, 10
4. Cypr, 7, 2, 2, 3, 11-9, 8
5. San Marino, 7, 0, 0, 7, 1-32, 0

 

Grupa I


1. Norwegia, 6, 6, 0, 0, 29-3, 18
2. Włochy, 6, 5, 0, 1, 18-8, 15
3. Izrael, 7, 3, 0, 4, 15-19, 9
4. Estonia, 7, 1, 1, 5, 7-17, 4
5. Mołdawia, 6, 0, 1, 5, 4-26, 1

 

Grupa J


1. Belgia, 6, 4, 2, 0, 21-6, 14
2. Macedonia Płn., 7, 3, 4, 0, 12-3, 13
3. Walia, 6, 3, 1, 2, 13-10, 10
4. Kazachstan, 7, 2, 1, 4, 8-12, 7
5. Liechtenstein, 6, 0, 0, 6, 0-23, 0

 

Grupa K


1. Anglia, 6, 6, 0, 0, 18-0, 18
2. Albania, 6, 3, 2, 1, 6-3, 11
3. Serbia, 6, 3, 1, 2, 7-7, 10
4. Łotwa, 7, 1, 2, 4, 4-13, 5
5. Andora, 7, 0, 1, 6, 3-15, 1

 

Grupa L


1. Chorwacja, 6, 5, 1, 0, 20-1, 16
2. Czechy, 7, 4, 1, 2, 12-8, 13
3. Wyspy Owcze, 7, 4, 0, 3, 10-6, 12
4. Czarnogóra, 6, 2, 0, 4, 4-13, 6
5. Gibraltar, 6, 0, 0, 6, 2-20, 0

Kolejne mecze eliminacji MŚ odbędą się w dniach 13-18 listopada.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Islandia - Francja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 