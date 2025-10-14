Gwiazdor reprezentacji Polski wraca do zdrowia. Niebawem trafi do kadry

Krystian NatońskiPiłka nożna

Nicola Zalewski był największym nieobecnym podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw świata. Skrzydłowy włoskiej Atalanty pauzował z powodu kontuzji, ale jak donoszą media w Italii, wraca do zdrowia i niebawem będzie gotowy do gry.

Gwiazdor reprezentacji Polski wraca do zdrowia. Niebawem trafi do kadry
fot. Cyfrasport
Nicola Zalewski (z lewej)

Na szczęście brak Zalewskiego nie odbił się negatywnie na wynikach Biało-Czerwonych, którzy w minionym tygodniu rozegrali dwa mecze. Najpierw podopieczni Jana Urbana pokonali na Stadionie Śląskim w Chorzowie w towarzyskim starciu reprezentację Nowej Zelandii po trafieniu Piotra Zielińskiego, a kilka dni później zwyciężyli na wyjeździe Litwę po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

 

ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026. Aktualne tabele grup

 

Zalewski mógł jedynie przyglądać się swoim kolegom z perspektywy kibica. Uraz mięśniowy wyeliminował go z gry na jakiś czas, ale według doniesień włoskich mediów, skrzydłowy Atalanty wraca już do treningów i będzie gotowy na najbliższe spotkanie w Serie A z Lazio. Mało tego, 23-latek ma od razu wskoczyć do wyjściowego składu.

 

To niewątpliwie znakomita wiadomość nie tylko dla klubu z Bergamo, który plasuje się w czołówce tabeli, a którego Zalewski jest kluczowym zawodnikiem. Podobnie sytuacja wygląda w reprezentacji Polski. Jeżeli tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, to byłego zawodnika Romy powinniśmy ujrzeć w listopadowych meczach eliminacyjnych przeciwko Holandii i Malcie.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Czy polscy piłkarze zagrają na MŚ 2026?

ATALANTAELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATAMŚ 2026NICOLA ZALEWSKIPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKISERIE AWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Estonia - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 