Gwiazdor reprezentacji Polski wraca do zdrowia. Niebawem trafi do kadry

Na szczęście brak Zalewskiego nie odbił się negatywnie na wynikach Biało-Czerwonych, którzy w minionym tygodniu rozegrali dwa mecze. Najpierw podopieczni Jana Urbana pokonali na Stadionie Śląskim w Chorzowie w towarzyskim starciu reprezentację Nowej Zelandii po trafieniu Piotra Zielińskiego, a kilka dni później zwyciężyli na wyjeździe Litwę po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

Zalewski mógł jedynie przyglądać się swoim kolegom z perspektywy kibica. Uraz mięśniowy wyeliminował go z gry na jakiś czas, ale według doniesień włoskich mediów, skrzydłowy Atalanty wraca już do treningów i będzie gotowy na najbliższe spotkanie w Serie A z Lazio. Mało tego, 23-latek ma od razu wskoczyć do wyjściowego składu.

To niewątpliwie znakomita wiadomość nie tylko dla klubu z Bergamo, który plasuje się w czołówce tabeli, a którego Zalewski jest kluczowym zawodnikiem. Podobnie sytuacja wygląda w reprezentacji Polski. Jeżeli tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, to byłego zawodnika Romy powinniśmy ujrzeć w listopadowych meczach eliminacyjnych przeciwko Holandii i Malcie.

